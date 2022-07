Hà Tĩnh: Phá ổ xóc đĩa hoạt động tinh vi, khởi tố 10 đối tượng

Ngày 2/7, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp dưới hình thức xóc đĩa do Phan Văn Trường (32 tuổi, trú tại xã Gia Hanh, Can Lộc) cầm đầu.

10 đối tượng đã bị khởi tố.

Có ít nhất 10 đối tượng bị bắt và thu giữ hơn 73 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Trước đó, sau quá trình dày công trinh sát, thu thập tài liệu, chứng cứ, đúng 14h45, ngày 27/6, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Gia Hanh tiến hành đột kích vào nhà Nguyễn Xuân Quát (47 tuổi, tại thôn Tân Bình, xã Gia Hanh) bắt quả tang 10 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc với hình thức đánh bài xóc đĩa. Lợi dụng lộn xộn trong quá trình bắt giữ, bốn đối tượng đã bỏ trốn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 73.350.000 đồng, 5 điện thoại di động và 4 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc khác.

Danh tính 6 đối tượng bị bắt giữ tại ổ xóc đĩa gồm: Phan Văn Trường, Nguyễn Xuân Quát, Nguyễn Minh Sơn (41 tuổi), đều trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc; Nguyễn Viết Đồng (34 tuổi), trú tại TDP 2, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; Nguyễn Xuân Hoan (38 tuổi), Nguyễn Viết Nhâm (30 tuổi) đều trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

...

Bốn đối tượng bỏ trốn nhưng đến 14h, ngày 29/6 đã ra đầu thú, gồm: Lê Duy Trà (25 tuổi) trú xã Phú Lộc, Can Lộc; Lê Xuân Pháp (32 tuổi) trú xã Gia Hanh, Can Lộc; Trần Đình Dư (27 tuổi) và Nguyễn Đình Hùng (41 tuổi) đều trú tại phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh.

Công an làm việc với đối tượng cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, đây là sới bạc hoạt động có tính chất liên huyện, hầu hết đối tượng tham gia đều là các con bạc chuyên nghiệp, trong đó, có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, trộm cắp, cướp giật tài sản.

Tang vật vụ án.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường tổ chức đánh bạc trong những ngôi nhà kiên cố ở giữa các trang trại vắng vẻ, thường xuyên thay đổi địa điểm, phân công bố trí nhiều người cảnh giới từ xa… gây khó khăn cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh, triệt phá.

Hiện Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi đánh bạc, gá bạc và đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết