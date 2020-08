Hà Tĩnh: Phá đường dây đánh bạc phố núi có nhiều “quý bà”

Tại thời điểm vây bắt nhóm đánh bạc, trời đổ mưa rất to



Trước đó, sau một thời gian dài kiên trì công tác trinh sát, nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ. Vào khoảng 17h30" ngày 1/8/2020, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an các xã Sơn Kim 2, Sơn Tây và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phá thành công chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại trang trại của gia đình Đặng Quang Bảng thuộc địa phận thôn Phố Tây, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Thu giữ trên chiếu bạc số tiền 60 triệu; 4 quân bài vị; 8 chiếc bát sứ màu trắng; 6 chiếc đĩa bằng sứ màu trắng; 2 chiếc bộ đàm màu đen cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan. Kiểm tra trên người các đối tượng bị bắt giữ phát hiện, thu giữ số tiền 128,7 triệu và 4 chiếc điện thoại di động các loại.

Tại khu vực quanh hiện trường phát hiện và thu giữ 3 chiếc xe ô tô các loại và tang vật có liên quan.

Quá trình bắt giữ, nhiều đối tượng liên quan đã bỏ chạy. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ các đồ vật, tài liệu và vật chứng liên quan. Quá trình điều tra, 9 đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy khi bị bắt quả tang đã lên Công an huyện Hương Sơn đầu thú.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can gồm: Lê Xuân Duẩn (SN 1988, trú tại xóm Liên Xuân, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An); Trần Thị Thái, (SN 1971, trú tại xóm Bích Thái 2, xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An); Bùi Thị Tuyết (SN 1974, trú tại xóm Việt Thắng, xã Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An); Hồ Thị Hạnh (SN 1967, trú tại khối 6, thị trấn Tân Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An); Đặng Trung Kiên (SN 1984, trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Huệ (SN 1981, trú tại xóm Viên Thái, xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An); Trần Thị Tình (SN 1985, trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Hương (SN 1992, trú tại xóm Ngọc Minh, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An); Ngô Thị Mùi (SN 1967, trú tại khối chế biến lâm sản 3, phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An); Vũ Thị Mai (SN 1969, trú tại xóm 4, xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An); Phan Thị Minh (SN 1980, trú tại khối 13, phường Trung Đô, thành phố Vinh, Nghệ An); Nguyễn Nam Hải (SN 1991, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Đặng Hữu Chiến (SN 2000, trú tại khối 14, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội “Đánh bạc”; khởi tố các bị can Lê Sỹ Anh Tuấn (SN 1971, trú tại 11/56 Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Trần Long Nhật (SN 2001, trú tại Tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh); Nguyễn Đình Hoàng (SN 2001, trú tại khối 9, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An); Phan Xuân Tiến (SN 1982, trú tại xã Hoa Tiến, Yên Thành, Nghệ An) và Trần Đình Tình (SN 1992, trú tại thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức đánh bạc”; khởi tố bị can Đặng Quang Bảng (SN 1965, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Gá bạc”.

Đối với bị can Trần Đình Tình (SN 1992, trú tại thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” hiện nay Tình đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang củng cố hồ sơ, tài liệu để ra quyết định truy nã.

Một thành viên ban chuyên án cho biết: Các đối tượng tổ chức đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp, thuê xe ô tô khách đi từ thị xã Thái Hoà đến các huyện khác ở tỉnh Nghệ An để đón các con bạc sang Hương Sơn tham gia đánh bạc.

Địa điểm các đối tượng lựa chọn đánh bạc trong rừng sâu, cách xa khu dân cư, không có sóng điện thoại, đường đi vào độc đạo, cắt cử người cảnh giới nghiêm ngặt, sử dụng bộ đàm để liên lạc. Ngoài ra chúng thường xuyên thay đổi địa điểm, thời gian đánh nhanh rút nhanh điều này cũng gây không ít khó khăn trong công tác bố trí lực lượng tổ chức tiếp cận, triệt phá địa điểm đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc đến từ nhiều tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế (phần lớn là nữ, tuổi đời từ 20 đến 53 tuổi) có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Quá trình đánh bạc được tổ chức chặt chẽ theo đường dây khép kín từ việc cho vay tiền và phục vụ đồ ăn, nước uống tại chỗ.

Để phá được thành công chuyên án, Công an huyện Hương Sơn đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm di biến động của các đối tượng, hoá trang, mật phục trong rừng sâu. Quá trình bắt giữ, trời đổ mưa to, đường rừng dốc, trơn trượt anh em chiến sĩ phải đi bộ quãng đường hơn 3km để áp sát xới bạc.

Với tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết không để các tụ điểm tệ nạn xã hội hoạt động gây bức xúc trong dư luận, Công an huyện Hương Sơn đã quyết tâm và tổ chức triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc này; qua đó đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ trong Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã bị khởi tố, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý hết tất cả các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

