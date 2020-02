Hà Tĩnh: “Nóng" ma túy ngay từ đầu năm

Đối tượng Pó Chua Xồng (cầm giấy trắng) cùng tang vật 36.000 viên hồng phiến, 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá bị lực lượng chức năng bắt giữ ngày 2/2. Ảnh: Thế Mạnh.



Phá 4 vụ án trong thời gian ngắn

Theo đánh giá của Cục Hải quan Hà Tĩnh, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn quản lý diễn biến phức tạp, việc buôn bán ma túy không chỉ dừng lại ở trao đổi, mua bán thông thường giữa các chủ thể là con nghiện với nhau mà nay đã hình thành các đường dây, ổ nhóm có tổ chức, có hệ thống, xuyên quốc gia.

Nhằm tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới trước, trong, sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ngày 18/11/2019, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Hà Tĩnh) đã xây dựng kế hoạch 172/KH-ĐMT triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành tập trung đấu tranh quyết liệt với các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; liên tục rà soát đối tượng, khu vực, tuyến trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tội phạm ma túy.

Điển hình, trưa 6/1, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy và Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt quả tang đối tượng Hạ Giống Lỳ, sinh năm 1968, trú tại Bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển 6.000 viên hồng phiến. Vụ án này là chiến công đầu năm của các lực lượng chức năng, trong đó có Hải quan Hà Tĩnh trên mặt trận phòng, chống ma túy.

Tiếp đó, ngày 2/2, tại khu vực suối Rào Mắc, thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện, bắt giữ đối tượng Pó Chua Xồng, sinh năm 1998, trú tại Bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), đang cắt rừng vận chuyển 4 kg ma túy đá và 36.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) qua biên giới.

Chỉ sau đó 4 ngày (ngày 6/2), trên quốc lộ 8C từ hướng xã Sơn Lâm về thị trấn Phố Châu đoạn qua địa phận thôn 5, xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Hà Tĩnh) và Công an Hà Tĩnh; Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp bắt quả tang 2 đối tượng Trần Long Biên, sinh năm 1983, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Hữu Hải, sinh năm 1983, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khi cả hai đang đi trên xe ô tô nhãn hiệu Toyota BKS 61A-130.87 vận chuyển 40kg ma túy đá và 5 kg ketamin. Mới đây nhất, Hải quan và Công an đã bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển 600 gram ma túy đá.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sử dụng máy soi để lật tẩy các chiêu thức ngụy trang ma túy trong hàng hóa. Ảnh: Đảo Lê.



Kiên quyết đẩy lùi tội phạm ma túy

Trước tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh đang diễn biến hết sức phức tạp, ông Nguyễn Đình Long, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đặc biệt là Đội Kiểm soát phòng chống ma túy tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành triển khai công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn thông qua công tác tuần tra, kiểm soát nắm tình hình, sàng lọc, sưu tra các đối tượng trọng điểm.

Bên cạnh đó, với giải pháp ngăn ngừa là chính, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội; đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức hải quan đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

Ngoài ra, Hải quan Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra giám sát các lô hàng có khả năng các đối tượng lợi dụng che giấu ma túy, như hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất với quyết tâm không để ma túy tuồn vào Việt Nam qua các cửa khẩu Hà Tĩnh. Đồng thời tập trung thu thập thông tin DN nhằm phát hiện đối tượng lợi dụng vận chuyển mặt hàng này và tăng cường kiểm tra nâng luồng kiểm tra đối với lô hàng mà nghi ngờ. Phối hợp với lực lượng chức năng phía Lào để trao đổi thông tin, cung cấp các phương thức, thủ đoạn và tình hình tội phạm ma túy; phát hiện và điều tra các tội phạm về ma túy.

Tác giả: Đảo Lê

Nguồn tin: Báo Hải Quan