Hà Tĩnh: Như Nam và công trình gần 50 tỷ đồng chưa bàn giao đã nát bét

Tiếp nhận phản ánh của người dân, đầu tháng 04/2021, nhóm PV Tạp chí Vtoto có mặt tại hiện trường dự án để ghi nhận thực tế. Cụ cố Tình, một cụ bà sinh sống bên tuyến đường Giao thông cứu hộ vùng 2 (xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) nói rằng: mấy tháng trước, có các chú bên nhà thầu mang xi măng về làm lại mặt đường, nhưng được một thời gian ngắn nó (mặt đường) lem luốc trở lại.

Mặt cầu dù chưa bàn giao và mới đưa vào sử dụng được vài tháng nhưng đã nứt nẻ và bong tróc.

“Sau một thời gian ngắn hoàn thành, đường xuất hiện nhiều vết nứt, gãy dọc ngang, nhiều đoạn bong tróc bề mặt bê tông. Các chú nhà thầu đã dùng bột xi măng pha nước để quét lên nhưng được vài ngày đường lại bong rỗ mặt như da người bị bệnh hắc lào. Về căn bản, họ (nhà thầu) cần phải đào lên làm lại chứ cái kiểu mặt đường đã bị “eczema” (hắc lào mãn tính) này mà xử lý theo cách “tô son điểm phấn” thì một thời gian sau nó sẽ bong trở lại” – Ông N.Hà, một người dân khác nêu quan điểm.

Dự án Đường giao thông cứu hộ vùng 2, huyện Hương Sơn được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 07/06/2019. Địa điểm xây dựng tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Như Nam thi công và Liên danh Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông Hà Tĩnh và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Sơn Cát là đơn vị tư vấn giám sát.

Công trình gồm 2 tuyến, tổng chiều dài 6.087,85m đường nhựa với kết cấu cơ bản: mặt đường bằng lớp BTXM mác 300 dày 22cm, 01 lớp lót bằng bạt xác rắn; lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm; nền đường bằng đất đồi đầm chặt K=0,95, 30cm nền đường dưới lớp áo đường đạt độ chặt K=0,98. Toàn tuyến làm mới 02 cầu tại Km3+404,30 và tại Km3+925,07. Quy mô thiết kế: Cầu vĩnh cửu bằng BTXM và BTCT dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93 (Tiêu chuẩn 22TCN272-05; Khổ cầu B = 7,0+2x0,5 = 8,0m; tần suất thiết kế P=4%. Ngoài ra, công trình còn có hệ thống thoát nước ngang, hệ thống thoát nước dọc và hệ thống an toàn giao thông (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:201/6 BGTVT.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng (49.720.000.000 đồng). Trong đó, chi phí xây dựng: 41.998.081.000 đồng; Chi phí quản lý dự án: 889.596.000 đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:3.214.896.000 đồng; Chi phí khác: 2.404.744.000 đồng và Chi phí dự phòng: 1.212.683.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ 45 tỷ đồng từ nguồn dự phòng năm 2018; Ngân sách huyện Hương Sơn bố trí phần còn lại 4,72 tỷ đồng.

Hàng trăm vết nứt chi chít dọc ngang xuất hiện trên mặt cầu Gia Mài

...

Điều đáng nói, theo Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 07/06/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công trình Đường cứu hộ vùng 2, huyện Hương Sơn được phê duyệt với tổng mức đầu tư 49.720.000.000 đồng và Chi phí xây lắp 41.998.081.000 đồng. Tuy nhiên, quá trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, UBND huyện Hương Sơn đã lựa chọn nhà thầu Như Nam với giá trúng thầu 44.623.759.000 đồng (vượt định mức dự toán hơn 2,6 tỷ đồng). Mặc dù tăng hơn 2,6 tỷ đồng nhưng Như Nam vẫn không làm tốt vai trò của mình, bằng chứng là một công trình hư hỏng, xuống cấp ngay cả khi chưa bàn giao.

Xuất hiện hàng nghìn đường gãy trên bề mặt bê tông suốt 6 km

Công ty TNHH Như Nam (Khối 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh do ông Đặng Ngọc Bảo làm người đại diện pháp luật) vốn là nhà thầu có số má trong lĩnh vực đấu thầu, xây dựng công trình sử dụng ngân sách Nhà nước ở Hà Tĩnh. Theo thống kê của Vtoto, chỉ tính riêng tại những dự án do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư, từ năm 2017 đến nay, Như Nam trúng các gói thầu lớn như: Dự án Xử lý sạt lở bờ song Ngàn Phố đoạn qua các xã Sơn Long, Tân Mỹ Hà, An Hòa Thịnh, Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Tổng mức đầu tư 75.163.414.000 đồng); Dự án đường giao thông xã Sơn Bằng – Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (Tổng mức đầu tư 27.653.013.000 đồng); Dự án xây dựng cầu Vực Nầm và đường hai đầu cầu, huyện Hương Sơn (44.000.000.000 đồng); Dự án đường giao thông biên giới Tây – Lĩnh – Hồng, huyện Hương Sơn;…

Thay vì dùng sơn phản quang, nhà thầu lại sử dụng decal dán lên khiến cầu Gia Mài thành cầu Gà Mái

Công trình Đường cứu hộ vùng 2, huyện Hương Sơn do Công ty TNHH Như Nam thi công từ cuối năm 2019 và hoàn thành cuối năm 2020 đến nay dù chưa được UBND huyện Hương Sơn tiếp nhận bàn giao. Và hiện tại, mặt đường đã xuất hiện hàng trăm đường gãy ngang, bề mặt loang lỗ bong tróc, mặt cầu xuất hiện chi chit các vết nứt dọc ngang…

Bỏ ra gần 50 tỷ đồng để đầu tư dự án, trong đó, Ngân sách trung ương đã bố trí sẵn 45 tỷ đồng từ nguồn dự phòng năm 2018 (đã bố trí tại Quyết định số 1873/QĐ–TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và được Bộ Tài chính thông báo tại Văn bản số 560/BTC–ĐT ngày 11/10/2019). Liệu UBND huyện Hương Sơn có “nhắm mắt” lờ đi thực tế đang tồn tại ở dự án để ký quyết định tiếp nhận bàn giao hoàn thành công trình cho Công ty TNHH Như Nam?

Vtoto sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Mỹ Bình Phước

Nguồn tin: vantaioto.vn