Hà Tĩnh: Nhóm đối tượng 2K dùng dao gây thương tích khiến 1 người nhập viện vì mâu thuẫn

Vào hôm 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho hay, đơn vì này vừa ra Quyết định khởi tối vụ án hình sự, khởi tối bị can đối với 2 đối tượng là Trần Quang Khang (SN 2003, trú ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) và Lê long Vũ (SN 2004, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin được đăng trên VOV, khoảng 23h ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã nhận được tin báo về việc anh N.M.C (SN 2004) bị đánh, được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để cấp cứu.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được 8 đối tượng có liên quan đến vụ anh C. bị đánh nhập viện.

8 đối tượng gồm Trần Quang Khang, Lê Long Vũ, Thạch Trọng Hậu (SN 2004, trú tại xã Hương Xuân, huyện Hương Khê), Nguyễn Quang Trường (SN 2004, trú tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê), Lê Vũ Bảo Quốc (SN 2003), Ngô Đăng Tài (SN 2003 cùng trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê); Ngô Trần Quân (SN 2003) và Lưu Văn Anh (SN 2000, cùng trú tại xã Hương Vĩnh, Hương Khê) sau đó đã bị cơ quan công an triệu tập để làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm đối tượng này khai đã có mâu thuẫn từ trước đó với anh C. Vào hôm 3/4 vừa qua, 8 đối tượng đã dùng dao gây thương tích khiến anh C. phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc và xử lý nhóm đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn