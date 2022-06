Hà Tĩnh: Nguy cơ ảnh hưởng đường dây 500kV từ nhà máy gạch công suất lớn nhất tỉnh

Nhà máy gạch tuynel Ngọc Sơn (xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 17/1/2020. Theo đó, nhà máy có diện tích hơn 70.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 160 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư. Dự án do Công ty CP đầu tư và xây dựng Phú Hưng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Nhà máy gạch tuynel có công suất 90 triệu viên gạch tiêu chuẩn/năm đang dần hoàn thiện



Nhà máy được đầu tư xây dựng và lắp đặt mới dây chuyền sản xuất gạch tuynel bằng nguyên liệu đất đồi công nghệ tiên tiến với công suất 90 triệu viên gạch tiêu chuẩn/năm. Dự án bao gồm các hạng mục như nhà bao che, nhà nghiền, nhà chưa đất, nhà chứa than, nhà điều hành, nhà nghỉ ca, nhà sơ chế nguyên liệu... Hiện nhà máy đã xây dựng hoàn thành hơn 80% khối lượng.

Theo quyết định đầu tư, phạm vi ranh giới của nhà máy phía Bắc, Đông, Tây đều giáp đất lâm nghiệp, riêng phía Nam giáp hành lang lưới điện 500kV. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà máy gạch với công suất lớn gần hành lang lưới điện khiến nhiều người hết sức lo ngại.

Ông Nguyễn Văn D. (xã Ngọc Sơn) lo lắng: “Hiện tại nhà máy chưa vi phạm đến hành lang lưới điện, tuy nhiên trong tương lai cũng không thể biết chuyện gì khi nhà máy gạch lại nằm ngay dưới hai quả đồi là trụ chân của đường điện 500kV như thế”.

Tỉnh Hà Tĩnh đang yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đến dự án nhà máy gạch tuynel Ngọc Sơn

...



Liên quan đến vấn đề này, ông Lưu Đức Bình, Trưởng phòng Tổng hợp, Truyền tải điện Hà Tĩnh cho biết, sau khi nắm được thông tin nhà máy đào đất gần hành lang an toàn lưới điện 500kV, đơn vị đã phối hợp với phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hà Tĩnh khảo sát thực tế hiện trường.

Tại biên bản làm việc vào ngày 22/4 xác định: “Nhà máy gạch tuynel Ngọc Sơn đang đào đất tại chân đồi, cách hành lang an toàn lưới điện khoảng 30m. Mục đích đào đất là để san gạt mặt bằng cho nhà máy theo quy hoạch. Dù việc san gạt mặt bằng đến thời điểm hiện tại chưa ảnh hưởng đến phạm vi an toàn lưới điện, nhưng khi thi công đến điểm đã cắm mốc theo chỉ giới quy hoạch của nhà máy sẽ có khả năng ảnh hưởng đến an toàn lưới điện 500kV”.

Đại diện phía công an tỉnh và truyền tải điện Hà Tĩnh cho rằng, cần có đánh giá lại mức độ tác động ảnh hưởng của việc thi công nhà máy gạch tuynel Ngọc Sơn tại vị trí chân đồi gần đường dây 500kV để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 282/CAT-ANKT về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến thi công dự án nhà máy gạch tuynel Ngọc Sơn có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện 500kV. Ngày 9/5, UBND tỉnh đã có công văn số 2303 /UBND-KT giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra soát xét cụ thể, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2022.

“Hiện tại dự án nằm hoàn toàn ngoài đường dây lưới điện 500kV, tuy nhiên sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường chúng tôi cũng lo ngại về mặt lâu dài nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan sẽ ảnh hưởng đến đường dây lưới diện. Hiện tỉnh đã đưa ra hai phương án để doanh nghiệp lựa chọn hoặc là cam kết xây dựng kè hai bên quả đồi để giữ nguyên hiện trạng, hoặc thay đổi quy hoạch nhà máy”, ông Bình cho hay.

Tác giả: Tâm Đan

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn