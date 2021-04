Hà Tĩnh: Người dân đổ xô đi tiêm vắc-xin viêm màng não cho trẻ

Các trung tâm tiêm chủng tăng đột biến.



Trong những ngày qua, tại các trung tâm dịch vụ tiêm phòng luôn ken cứng người đăng ký tiêm vắc-xin cho trẻ.

Phụ huynh hoang mang trước những tin đồn

Chỉ trong vòng vài ngày, tại các trung tâm, dịch vụ tiêm phòng tại Hà Tĩnh bỗng tăng đột biến số người đi đăng ký tiêm vắc-xin phòng viêm màng não và viêm não cho trẻ.

Trước đó, trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về số ca bệnh mắc viêm màng não tại Hà Tĩnh như: “Bệnh viện Hà Tĩnh đang quá tải”, “bệnh lây qua đường hô hấp” hay là “đã xuất hiện bệnh viêm màng não mô cầu tại Hà Tĩnh”… Những thông tin chưa chính xác trên đã gây hoang mang dư luận, đặc biệt là tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh.

19 giờ tối ngày 19/4, ghi nhận của PV tại một trung tâm tiêm chủng trên đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) mặc dù đã muộn nhưng vẫn khá đông phụ huynh đứng chờ để đến lượt tiêm vắc-xin.

Chị N.T.L (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Là một phụ huynh có con nhỏ nên tôi rất hoang mang khi mạng xã hội liên tục xuất hiện các thông tin về bệnh nhân nhi bị biến chứng do bệnh viêm não mô cầu và tình trạng cháy vắc-xin. Vì vậy, vừa tan làm là tôi lên đăng ký tiêm cho con, nhưng đến 7 giờ tối mới

đến lượt”.

Có mặt tại khu vực này nhiều phụ huynh cũng có chung tâm lý bất an trước những tin đồn về tình hình dịch bệnh viêm não, viêm màng não tại Hà Tĩnh. Theo các phụ huynh, điện thoại họ liên tục nhận được tin nhắn do bạn bè gửi với nội dung liên quan đến các trường hợp bệnh nhi bị biến chứng nặng do mắc phải bệnh này.

“Dù chưa biết thực hư ra sao, nhưng tôi thấy việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cũng không sao. Tiêm sớm thì phụ huynh cũng yên tâm hơn”, chị N.T.N (xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà) cho hay.

Chưa ghi nhận trường hợp biến chứng nặng

Sáng 20/4, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã triệu tập bà L.T.B về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook liên quan đến dịch bệnh viêm màng não. Làm việc với cơ quan chức năng, bà B cho biết, mục đích là để mọi người chủ động phòng tránh và quảng cáo cho trung tâm tiêm chủng nơi bà B đang làm việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà B với số tiền 5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang



Từ cuối tháng 2/2021 đến nay, tại Hà Tĩnh ghi nhận số ca bệnh viêm não, viêm màng não tăng so với cùng kỳ những năm trước. Tuy nhiên, số ca bệnh này chưa có dấu hiệu lây lân và đều được điều trị khỏi, xuất viện sau thời gian từ 10 đến 14 ngày tại bệnh viện.

Tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hiện đang tiếp nhận điều trị cho 28 bệnh nhân bị viêm não, viêm màng não điều trị. Trong khi đó, số lượng giường bệnh của khoa này là 47.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Bảo - Trưởng khoa Truyền nhiễm, số lượng bệnh nhân bị viêm não, viêm màng não có tăng, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu của dịch. Các trường hợp được phát hiện thường có các triệu chứng như: Đau đầu, nôn, sốt… Sau khi thăm khám một số trường hợp có xuất hiện cứng gáy, đây là dấu hiệu của viêm màng não.

“Sau khi điều trị tại khoa, các bệnh nhân đã tiến triển tốt. Liệu trình điều trị bệnh nhân bị viêm não, viêm màng não khá lâu, phải mất từ 7 - 10 ngày mới hồi phục. Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường hợp nào bị biến chứng nặng hay nguy kịch”, bác sĩ Bảo nói.

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ quý I/2021 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 133 ca bệnh viêm não, viêm màng não. Số ca bệnh tăng 2,5 lần so với cùng kỳ những năm trước đây.

Tuy nhiên, biểu hiện lâm sàng của các ca bệnh đều ở mức độ nhẹ, đáp ứng thuốc tốt và khỏi bệnh sau thời gian điều trị. Hiện, ngành y tế vẫn đang tổ chức giám sát các bệnh viện, phòng khám tư nhân, trường học… đối với những ca mắc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh đã gửi 18 mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Tất cả các mẫu bệnh phẩm đều có kết quả âm tính với các chủng virus nặng như viêm màng não mô cầu, viêm màng não do phế cầu, Hib hay liên cầu khuẩn…

“Vì vậy, hiện nay có thể khẳng định những tin đồn có dịch viêm màng não mô cầu là chưa có cơ sở. Chưa có bằng chứng nào để khẳng định bệnh viêm não, viêm màng não đợt này lây qua đường hô hấp và lây lan từ người sang người”, bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh thông tin.

Tại các trường học, nhà trường và giáo viên tránh cho các cháu sử dụng chung cốc nước, khăn mặt. Khi xuất hiện các triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn, sốt cần đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế để khám sàng lọc, điều trị kịp thời.

Đặc biệt, mỗi người cần cập nhật thông tin tại các nguồn tin chính thống, tránh tâm lý hoang mang trước thông tin chưa chính xác.

Hiện, ngành Y tế Hà Tĩnh cũng đang tiến hành phối hợp với các đơn vị xét nghiệm lớn như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để trong thời gian sớm nhất tìm ra căn nguyên gây bệnh.

Tác giả: Phưỡng Vũ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn