Hà Tĩnh: Một tháng xử phạt hơn 400 triệu đồng đối với các xe vi phạm tải trọng

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 15/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh giải quyết triệt để tình trạng xe ô tô chở hàng hoá quá khổ, quá tải.

Song song với việc tuần tra kiểm soát, để công tác phòng chống vi phạm quá khổ, quá tải được bền vững, Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh đã tập trung tuyên truyền các doanh nghiệp vận tải trên các tuyến giao thông trọng điểm như QL1A, QL15A, QL8A, đường Hồ Chí Minh ký cam kết không chở quá khổ, quá tải, cơi nới cải tạo thành thùng xe.

Vận động các doanh nghiệp tự giác tháo dỡ cơi nới, trả lại nguyên kích thước thành thùng xe.

Sau một tháng triển khai, hàng chục chủ doanh nghiệp đã tự gỡ bỏ phần cơi nới thùng xe, thực hiện chạy đúng trọng tải cho phép, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

CSGT Công an Hà Tĩnh tăng cường xử lý xe quá tải trọng.

“Nhằm giải quyết triệt để tình trạng xe ô tô chở hàng hoá quá khổ, quá tải lực lượng CSGT đã chủ động tập trung thực hiện chuyên đề “xử lý nghiêm các trường hợp quá khổ, quá tải. Chú trọng thay đổi nhận thức, thói quen tuỳ tiện của chủ hàng cũng như lái xe. Xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm, ngăn chặn tình trạng vi phạm gia tăng”, một cán bộ phòng CSGT nói.

Trước đó, ngày 25/4, Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT công an Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt xe ôtô tải có logo Hương Giang, mang BKS: 38C - 12.731 về lỗi làm rơi vãi trong quá trình vận chuyển gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Ngoài ra, ngày 19/5, Phòng CSGT công an Hà Tĩnh cũng lập biên bản, xử phạt xe tải chở cát khác hơn 23 triệu đồng vì hành vi vi phạm chở quá khổ, quá tải trọng cho phép, tự ý cải tạo thành thùng.

Lực lượng chức năng cũng tước giấy phép lái xe của tài xế, thu hồi kiểm định, phù hiệu xe ôtô kinh doanh vận tải vi phạm thời hạn 2 tháng. Đồng thời, yêu cầu chủ xe vi phạm phải cắt bỏ phần thành thùng vi phạm.

Được biết, từ ngày 15/4 đến nay, lực lượng CSGT, Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản xử lý 78 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá chiều cao, phạt tiền trên 400 triệu đồng. Trong đó, Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh lập biên bản 28 trường hợp, phạt tiền trên 150 triệu đồng. Tuyên truyền, ký cam kết cho 560 chủ phương tiện, vận động tháo dỡ cơi nới thành thùng đối với 190 phương tiện, cắt bỏ 6 trường hợp.

Tác giả: CẨM KỲ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết