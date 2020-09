Hà Tĩnh: Một phụ nữ từng phản ánh nhiều bất cập ở Miếu Ao bị hành hung

Chiều ngày 3/9, ông Nguyễn Công Hường - Chủ tịch UBND xã Thạch Trị cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ việc một phụ nữ bị nhóm người hành hung khi tới hành lễ tại Miếu Ao.

Theo tường trình của chị T.N., vào khoảng 17h ngày 2/9, chị này đến Miếu Ao (xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để hành lễ.

Miếu Ao - Di tích tâm linh ở Hà Tĩnh.

Khi đỗ xe ở khu vực vắng không thuộc khuôn viên của Miếu Ao để đi bộ vào thắp hương thì chị T. N. bị một người đàn ông người lôi kéo, giằng co…

Trong lúc bị lôi kéo, giằng co, chửi bới…, có 2 người phụ nữ được cho là vợ và con dâu của người đàn ông trên đã đánh tới tấp vào vùng đầu và mặt chị T.N.

Nhóm người đang lao vào hành hung chị T.N.

Không dừng lại ở đó, khi bạn của nạn nhân đưa máy điện thoại ra quay còn bị nhóm người trên đe dọa, ngăn cản.

Sự việc dừng lại khi có những người đến thắp hương tại Miếu Ao vào can ngăn.

...

Sau khi bị hành hung, chị T.N. bị xây xát, sưng nề, đau nhức vùng mặt và đầu, tâm lý hoang mang lo sợ, điện thoại bị vỡ…

Vùng mặt của chị T.N. bị nhóm đối tượng đánh xây xát, bầm tím.

Theo chị T.N., thời gian qua, nhiều người đến thắp hương hành lễ tại Miếu Ao hết sức bất bình trước một nhóm người được cho là quản lý di tích này đã yêu cầu người dân phải nộp phí giữ xe ô tô 20.000 đồng/xe - mặc dù không có phiếu và xe không đậu trong khuôn viên của miếu – nếu người dân không nộp sẽ bị đe dọa, chửi bới…

Vấn đề trên được chị T.N. phản ánh lên thông tin đại chúng đồng thời làm việc trực tiếp với Ban quản lý di tích Miếu Ao với mong muốn chấn chỉnh tình trạng trên.

Được biết, trước đó, vào những năm 2018- 2019, để vào Miếu Ao khách đến thắp hương còn phải đóng tiền lệ phí vào cổng. Sau khi dư luận phản ánh, chính quyền địa phương mới bỏ khoản phí này.

Cơ quan chức năng yêu cầu nhóm người liên quan đến viết tường trình ngay trong đêm xảy ra sự việc.

Thượng úy Dương Đình Hòa, Trưởng công an xã Thạch Trị cho hay, công an xã đã xin ý kiến và ngay trong đêm 2/9, phía công an huyện Thạch Hà cũng đã cử cán bộ về điều tra, làm rõ vụ việc.

“Trong đêm xảy ra sự việc, chị T.N. và nhóm người liên quan đã được mời về xã viết tường trình bước đầu, hiện đơn vị đang tiếp tục làm rõ” - Thượng úy Hòa cho biết thêm.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân Trí