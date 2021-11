Hà Tĩnh: Một học sinh 6 tuổi nhiễm Covid-19, cả lớp trở thành F1

... Ngành chức năng tỉnh này cũng đã mở rộng phạm vi tìm người đến quán Boon BBQ từ ngày 20/10 thay vì từ ngày 27/10 như thông báo trước đó: - Quán Boon BBQ, khu liền kề 5-6, khu đô thị Vinhome Hà Tĩnh, từ ngày 20/10 đến nay. - Quán ăn Trường Tín, số 94, đường La Sơn Phu Tử, Tp.Hà Tĩnh, từ 7h45 đến 8h20 ngày 03/11. - Trung tâm tiếng anh Newvision, địa chỉ Khu chung cư liền kề, đường Lê Ninh, Tp.Hà Tĩnh, từ 19h30 đến 21h30 ngày 01/11. - Trung tâm An An, địa chỉ số 65, đường Phan Huy Chú, Phường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, buổi sáng các ngày 27/10, 31/10, 01/11 và 03/11. - Tiệm mỳ cay Seoul, địa chỉ 17 Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, từ 10h30 đến 12h, ngày 30/10. - Phòng Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 14h30 ngày 02/11. - Điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 phường Bắc Hà, Tp. Hà Tĩnh, từ 9h30 - 11h, ngày 04/11. Những người đến các địa điểm và thời gian trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh: 0961.202.026 để được tư vấn hỗ trợ.