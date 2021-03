Hà Tĩnh: Một giám đốc doanh nghiệp bị tố bắt cóc hành hung người dân

Vừa qua, phóng viên Tạp chí Ngày mới Online nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Thanh, ở xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Inox Hồng Lĩnh đã có hành vi bắt cóc, đánh đập hành hung người.

Đơn của chị Nguyễn Thị Thanh tố cáo ông Nguyễn Hồng Lĩnh có hành vi bắt cóc, đánh đập hành hung người một cách dã man



Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng và báo chí, chị Thanh nêu rõ: Từ tháng 9/2020, chị được ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Inox Hồng Lĩnh, có địa chỉ tại thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuê nhận hóa đơn về nhà để kê khai thuế cho công ty. Mức lương được thỏa thuận là mỗi tháng ông Lĩnh trả cho chị Thanh 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu vào làm việc cho đến tháng 1/2021 (tức là sau 5 tháng làm việc) ông Lĩnh không trả lương cho chị Thanh, mặc dù chị Thanh luôn hoàn thành tốt khối lượng công việc như đã cam kết. Vì không được trả tiền công, nhiều lần chị Thanh nhắc thì bị ông Lĩnh từ chối và dọa dẫm đe nẹt.

Quán cà phê Việt, đường Võ Liên Sơn (TP hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc



Sự việc không dừng lại ở đó, ông Lĩnh còn cho người hẹn rồi bố trí bắt cóc chị Thanh để đánh đập thậm tệ. Đó là khoảng 21 giờ ngày 3/2/2021, một người đàn ông lạ dùng điện thoại gọi và xưng là bạn thân của bạn chị Thanh, hẹn chị đến quán cà phê đường Hà Huy Tập để nhờ chị hướng dẫn thủ tục pháp lý đăng ký thành lập công ty. Tuy nhiên, vì quá muộn nên chị Thanh không đến quán cà phê mà hướng dẫn khá kỹ càng cho người này qua điện thoại.

Đến sáng 5/2/2021, người đàn ông đó lại tiếp tục gọi điện thoại hẹn chị Thanh đến quán cà phê Việt, đường Võ Liên Sơn (TP Hà Tĩnh) để uống cà phê và nói cần nhờ chị tư vấn kỹ hơn thủ tục pháp lý thành lập công ty. Tin lời người này, chị Thanh đã đến gặp theo địa chỉ hẹn trên. Khi vừa đến nơi chưa đầy 5 phút thì ông Lĩnh xuất hiện, rồi cùng với người đàn ông đã gọi điện hẹn chị Thanh lôi kéo, bắt cóc chị đưa lên xe chở về Công ty của ông Lĩnh hành hung đánh đập một cách dã man. Rất may, sau đó chị Thanh đã liên lạc được với người nhà và bạn thân đến giải cứu, trình báo đến Công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Bị ông Lĩnh hành hung đánh đập, nhiều chỗ trên người chị Thanh tím bầm đau đớn phải đi điều trị ở bệnh viện

Ông Nguyễn Tiến Bình, Trưởng Công an xã Thạch Đài xác nhận vụ việc và cho biết: “Cụ thể hành vi bắt cóc hay như thế nào đấy thì cơ quan điều tra kết luận, còn có sự việc là anh Lĩnh chở chị Thanh về nhà rồi tát vào giữa mặt chị ấy. Khi có điện thoại của họ gọi đến chúng tôi đã có mặt ngay và chúng tôi đã mời hai bên về làm việc tại trụ sở”.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thanh bức xúc: “Khi lôi tôi lên xe rồi khóa chặt cửa và họ giật lấy điện thoại của tôi luôn, không cho tôi gọi ai hết. Nhưng do ở nhà còn một số hợp đồng của công ty nên sau khi đánh đập tôi, ông Lĩnh mới đưa điện thoại để tôi nói người nhà cầm đến, vì thế bạn tôi mới phát hiện ra và đến giải cứu. Nếu không thì không biết tôi có còn sống được để trở về nhà nữa không biết? Những ngày sau về nhà người tôi đau ê ẩm toàn thân; mắt trái bị ông Lĩnh đánh tím bầm và bị mờ, tôi phải đi khám bác sĩ và họ chẩn đoán bị mưng mủ bên trong. Đến hiện tại, buổi đêm ngủ tôi vẫn bị ám ảnh hoảng loạn”.

Trụ sở Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Inox Hồng Lĩnh do ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Giám đốc



Chị Thanh thắc mắc: “Tôi rất bức xúc là sự việc xảy ra đã được Công an xã Thạch Đài tiếp nhận lấy lời khai. Vì bị đánh mạnh, khắp người đau đớn, mắt bị thương nặng và tôi đã đề nghị đi giám định sức khỏe nhưng Công an xã Thạch Đài lại im lặng. Đến nay đã gần một tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào về việc giải quyết hành vi bắt cóc, hành hung của ông Lĩnh cả. Tôi làm đơn yêu cầu gửi đến Công an xã Thạch Đài nhưng họ lại không nhận đơn. Vậy lý do tại sao?".

Có thể thấy, từ việc cho người gọi điện thoại hẹn gặp rồi bắt người đưa lên xe chở về và hành hung đánh đập người của ông Nguyễn Hồng Lĩnh là một hành vi cố ý, có tổ chức và rất nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương huyện Thạch Hà và tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra làm rõ.

Tạp chí Ngày mới Online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

