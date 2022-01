Hà Tĩnh: Lễ an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca bằng đồng cao 5 mét tại chùa Phúc Linh

Chùa Phúc Linh đã hoàn thành các hạng mục đưa vào sinh hoạt tu tập

Chư tôn đức thực hiện nghi thức an vị tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca tại chánh điện

Chủ trì buổi lễ có Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, Tăng Ni các tự viện.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có, ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, đại diện các phòng, ban liên quan, hơn 100 Phật tử thiện nam tín nữ tham dự.

Tại lễ an vị, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ cùng xhư tôn đức đã chủ trì các nghi thức niêm hương bạch Phật, khai kinh, cử hành lễ sái tịnh an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, Đức Địa Tạng Vương Bồ-tát được tôn trí tại chánh điện uy nghi và cùng đại chúng cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

... Tôn tượng an vị tại chánh điện chùa Phúc Linh



Tôn tượng Đức Phật Thích Ca bằng đồng với tư thế tọa thiền trên tòa sen có chiều cao 5,2 mét, toàn thể tôn tượng, phần đế, tòa sen, cánh sen nặng hơn 8 tấn, được dát vàng. Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Địa Tạng cao 2,5 mét bằng chất liệu gỗ gõ.

Phật tử về chùa cầu nguyện



Được biết, chùa Phúc Linh do Đại đức Thích Chúc Giác, trụ trì sau 4 năm khởi công xây dựng đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính yếu để đưa vào sử dụng phục vụ bà con nhân dân, Phật tử có nơi lễ bái, tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh trong dịp Tết Nhâm Dần này.

Phật giáo Hà Tĩnh

Nguồn tin: giacngo.vn