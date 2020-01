Hà Tĩnh: Kỷ luật khiển trách chủ tịch xã bị tố quan hệ bất chính với gái đã có chồng

Trước đó, bà T.T.B (SN 1959, trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có đơn tố cáo ông Trần Đình Trung có quan hệ bất chính với con dâu bà là chị N.T.L. (SN 1991).

Nội dung đơn tố cáo thể hiện, vào khoảng 23h ngày 17/3/2016, bà B. phát hiện ông Trung (lúc này là Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc) đi vào nhà con trai mình, cùng với con dâu theo lối cửa sau rồi "Đóng cửa, tắt đèn". Thời điểm này con trai bà B. là anh T.Đ.Đ. (SN 1987) đang đi lao động tại nước ngoài.

Vợ chồng bà B. tố cáo ông Trung có quan hệ bất chính với con dâu bà. Ảnh: Gia đình & Xã hội

Đến sáng 31/8/2019, vợ chồng bà B. nghe tin con dâu đưa con trai 3 tuổi đi khỏi nhà từ sớm nên đã đi tìm. Khi ra sân bay TP Vinh (Nghệ An), con trai bà B. phát hiện ông Trung đang đưa 2 mẹ con chị L. đến sân bay làm thủ tục bay vào TP Hồ Chí Minh.

Phát hiện gia đình bà B., ông Trung đã kéo khẩu trang che mặt và bỏ đi. Khi bị quay phim thì xô đẩy rồi đi ra ô tô bỏ chạy.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc đã vào cuộc xác minh và kết luận: "Không có cơ sở để khẳng định ông Trần Đình Trung có quan hệ bất chính với chị N.T.L. như nội dung đơn tố cáo".

"Với vai trò là người đứng đầu chính quyền, ông Trung đã có hành vi xử sự với công dân thiếu chuẩn mực tại công sở, làm ảnh hưởng an ninh, trật tự nơi công cộng, bị Công an huyện xử phạt hành chính số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Đình Trung làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân", kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc nêu.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc đã quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Trần Đình Trung.

