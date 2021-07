Hà Tĩnh: Kinh hoàng Nhà báo bị tấn công dã man khi đang tác nghiệp

Your browser does not support the video tag.

Video nhà báo Nhật Hào bị tấn công bằng cuốc sắt giữa đêm khuya.

Nhà báo bị côn đồ tấn công là anh Nguyễn Nhật Hào, bút danh Nhật Hào, công tác tại Tạp chí Kinh tế và Đồ uống, Cơ quan của Hiệp hội Chè Việt Nam.

Theo tường trình của nhà báo Nhật Hào, ngày 28/6/2021, anh Hào nhận được thông tin về tình trạng khai thác trái phép tài nguyên (đất) trên địa bàn xã Tân Hương và xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi tiếp nhận thông tin, trong 2 ngày 29, 30/6, anh đã đi xác minh sự việc và ghi nhận một bên nhà gia đình Nguyễn Văn A (trú tại: thôn Long Sơn, xã An Dũng, huyện Đức Thọ - hiện chưa rõ thửa đất nhà ai) có 1 chiếc máy múc đang xới đất.

Để xác minh thêm thông tin, vào khoảng 22h30 tối ngày 1/7, anh Hào cùng một người khác đi ô tô lên địa điểm chiếc máy múc như đã trình bày ở trên. Do không thấy máy hoạt động, nên anh quay xe ra về.

“Vừa đi được khoảng 15m tôi thấy phía trước có một người đàn ông mặc áo màu cam đang cầm đá đi từ trong nhà ra lối đường bê tông để đe dọa tôi. Thấy vậy, tôi lấy đèn pin xuống xe để hỏi nhưng người đàn ông này hung hãn hơn. Vừa lớn tiếng người này vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó, một lúc sau có 1 chiếc xe máy chở 2,3 người, trong đó có 1 người cởi trần, tay có hình xăm đi vào. Lúc này với sự giúp sức của người đàn ông xăm trổ, người đàn ông mặc áo màu cam dùng cuốc sắt đánh liên tiếp vào đầu, cổ, thân người, tay tôi. Bị tấn công dồn dập tôi chỉ còn biết lấy tay lên đỡ để khỏi trúng đầu”- nhà báo Nhật Hào chưa hết bàng hoàng thuật lại.

Hình ảnh đối tượng mặc áo màu cam dùng cuốc sắt bổ liên tiếp vào người nhà báo Nhật Hào.

Cũng theo nhà báo Nhật Hào, dù anh đã bỏ chạy, nhưng cả người đàn ông đã cướp đèn pin, đuổi theo tiếp tục đánh liên tiếp làm anh ngã về phía trước. May mắn có sức khoẻ tốt nên anh Hào đã cố gắng đứng dậy chạy bộ khoảng 1,5km mới thoát thân.

Ngay trong đêm khuya, anh Hào đã được bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với tình trạng đa chấn thương.

Hình ảnh đa chấn thương ở tay, thân của nhà báo Nhật Hào sau khi bị nhóm côn đồ hành hung.



Anh Hào cho biết, sau khi tạm thời hồi phục, ngày 3/7, anh đã gửi đơn cùng tài liệu (video), tài sản bị hủy hoại trình báo CQĐT Công an huyện Đức Thọ đề nghị vào cuộc truy tìm hung thủ tấn công anh.

Theo nhận định bước đầu của nhà báo Nhật Hào, người mặc áo da cam hung hãn tấn công anh tên là ông A. Giám đốc một công ty có trụ sở tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông A. là chủ một điểm thường xuyên tập kết đất, cũng là chủ cơ sở sản xuất gạch không nung trên địa bàn.

“Tôi hi vọng CQĐT Công an huyện Đức Thọ nói riêng và cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh nói chung vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi gây thương tích của nhóm người tấn công tôi để xử lý đúng người đúng tội theo quy đinh của pháp luật”- anh Hào khẩn thiết bày tỏ.

Ngay sau khi nhận được đơn trình bày sự việc của nhà báo Nguyễn Nhật Hào, sáng ngày 7/7, PV báo Giáo dục & Thời đại đã liên hệ với BBT Tạp chí Kinh tế và Đồ uống để nắm thông tin sự việc.

Lãnh đạo tạp chí này xác nhận sự việc nêu trên, cá nhân phóng viên Nhật Hào đã có báo cáo sự việc tới cơ quan.

“Hiện đơn vị đang làm các thủ tục cần thiết để đề nghị cơ quan chức năng của Hà Tĩnh vào cuộc điều tra, xác minh sự việc, xử lí nghiêm minh các đối tượng tấn công, uy hiếp tính mạng của nhà báo Nhật Hào. Chúng tôi cũng sẽ có văn bản kiến nghị với Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị hỗ trợ về vụ việc nêu trên”- lãnh đạo Tạp chí Kinh tế & Đồ uống cho hay.

CQĐT khẩn trương vào cuộc

Chiều ngày 7/7, trao đổi với PV báo GD&TĐ về vụ việc nêu trên, Thượng tá Trần Thanh Tuấn – Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ thông tin, đơn vị này đã tiếp nhận được đơn đề nghị vào cuộc của phóng viên Nguyễn Nhật Hào.

Nhà báo Nhật Hào phải nằm điều trị tại BV Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh nhiều ngày qua.



“Ngay sau khi tiếp nhận được đơn trình báo sự việc của anh Hào, chúng tôi đã vào cuộc ngay. Chúng tôi đã lấy lời khai người bị hại, triệu tập nhân chứng đi cùng anh Hào để lấy lời khai, cũng cố hồ sơ. Chúng tôi cũng đã cho mời giám định viên từ tỉnh ra tiến hành giám định tỷ lệ thương tích theo yêu cầu của anh Hào”- Thượng tá Tuấn nói.

Thượng tá Tuấn cho biết thêm: Đối tượng tấn công nhà báo Nhật Hào đã rõ rồi, đó là 2 anh em. Khi triệu tập tới CQĐT, quá trình lấy lời khai, cả 2 đối tượng này đã nhận thức được hành vi sai trái của mình.

“Đối tượng đã rõ đó rồi. Chúng tôi làm rất chặt chẽ hồ sơ, điều tra một cách khách quan. Ai sai sẽ bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật”- Thượng tá Hải thông tin thêm.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

