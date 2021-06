Hà Tĩnh: Khởi tố đại úy công an cùng 10 đối tượng xóc đĩa trong khách sạn

Sới bạc khủng

Sáng 1/6, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam 3 tháng về tội danh Đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt tại trận.



11 bị can gồm: Hoàng Hữu Bảo (32 tuổi, trú tổ 1, thị trấn Cẩm Xuyên), Nguyễn Hữu Nga (32 tuổi, trú thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cầm Thành, Cẩm Xuyên), Nguyễn Thế Đông (38 tuổi, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh), Trần Văn Tài (32 tuổi, trú thôn Tân Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà), Nguyễn Hoàng Anh (31 tuổi, trú tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên);

Lê Đình Văn (42 tuổi, trú thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên), Lê Văn Luận (33 tuổi, trú thôn 10, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên), Trần Bảo Vinh (34 tuổi, trú tổ 14, thị trấn Cẩm Xuyên), Trần Minh Nghĩa (29 tuổi, trú tổ 9, thị trấn Cẩm Xuyên), Võ Văn Tý (27 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê), Biện Văn Tuân (37 tuổi, trú thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành).

Trong số 11 bị can nói trên, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã 3 bị can gồm Trần Bảo Vinh, Trần Minh Nghĩa và Võ Văn Tý. 3 bị can này trước đó trong quá trình Công an đột kích vây bắt đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 18h ngày 17/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Xuyên nắm bắt có 1 ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại phòng 402, khách sạn Đông Vinh (tại tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên).

Tang vật vụ án.



Công an huyện Cẩm Xuyên huy động toàn lực lượng, đột kích bắt giữ 13 đối tượng tại trận, còn 4 đối tượng bỏ trốn. Tại hiện trường, tang vật thu giữ 70,5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc như quân vị, máy thủ công để cắt quân vị.

Tạo “chuồng cọp” để đánh bạc

Theo Thượng úy Đặng Quốc Nhật, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên, đây là ổ nhóm đánh bạc lưu động, hoạt động hết sức tinh vi. Địa điểm đánh bạc là khách sạn Đông Vinh (do Trần Bảo Vinh - thường gọi là Vinh “Ca” – làm chủ) là địa điểm rất kiên cố, mỗi tầng đều có nhiều lớp cửa bảo vệ.

... Cửa sắt được gia cố tại khách sạn.



Để lên được phòng 402 nơi tổ chức đánh bạc công an phải trải qua 4 lớp cửa bảo vệ, trong đó có 2 lớp cửa hàn sắt chắc chắn, rất khó để phá. Ngoài ra, chủ khách sạn còn lắp đặt hệ thống camera để phục vụ hoạt động kinh doanh cũng như phục vụ việc đánh bạc. Và đặc biệt, sới bạc tại khách sạn này có người cảnh giới.

Để bắt giữ sới bạc này, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phải khảo sát địa hình trong thời gian rất dài. Đến 18h ngày 17/5, xác định thời điểm chín muồi, khi các con bạc đang say sưa sát phạt, các mũi trinh sát nhận lệnh từ chỉ huy tấn công đồng loạt.

Trong đó mũi tấn công từ phía trên mái nhà tiếp cận hiện trường đầu tiên, các mũi còn lại ập tới sau.

“Anh em chiến sỹ được lệnh từ chỉ huy là đánh án nhưng phải đảm bảo an toàn cho đối tượng và an toàn cho cán bộ chiến sỹ là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cũng bố trí cả xe cứu thương và lực lượng y tế phía dưới khách sạn để chủ động cho mọi tình huống”, Thượng úy Nhật chia sẻ.

Quá trình vây bắt, các con bạc đã phá khung cửa sổ sắt từ phòng đánh bạc, bỏ chạy ra các hướng sân thượng và mái nhà, lan can của những hộ dân liền kề xung quanh. Một số đối tượng liều lĩnh nhảy từ tầng 3 xuống nhưng đã bị mũi trinh sát phía dưới đã phục kích tóm gọn. Trong đó có, Biện Văn Tuân, Hoàng Hồng Q. (40 tuổi, trú phường Hà Huy Tập) và Trần Hải H. (32 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên) bị thương được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Quá trình điều tra sau đó, công an xác định Q. và H. không tham gia đánh bạc vào thời điểm trên.

7/11 bị can bị khởi tố.



Thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đây là sới bạc chứa các đối tượng cộm cán khắp các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh. Bọn chúng không chỉ đánh ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên mà đánh lưu động khắp các huyện, thị trên địa bàn tỉnh. Trong ngày di chuyển nhiều điểm, thời gian đánh chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, hoạt động vô cùng tinh vi rất khó khăn cho cơ quan điều tra phục kích tấn công. Chính vì thế, cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên quyết tâm triệt phá bằng được.

Lệnh truy nã bị can Vinh "Ca".



“Cơ quan điều tra đã bắt giữ được các đối tượng cộm cán và là đối tượng cầm đầu các sới bạc khác ở nhiều huyện, thị trên địa bàn toàn tỉnh, nhức nhối trong dư luận lâu nay. Đó là thành công nhất của chuyên án. Chúng tôi đã phát lệnh truy nã và đang tiếp tục điều tra các tội danh liên quan sới bạc này”, Thượng tá Phan Ngọc Tố nhấn mạnh.

Được biết, trong số 11 bị can bị khởi tố, bị can Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) là Đại úy công tác tại Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết