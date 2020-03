Hà Tĩnh: Khởi tố bị can 60 tuổi để điều tra tội dâm ô bé gái

Gia đình cháu bé

Trước đó, chiều 15/3, chị Hồ Thị N. (35 tuổi), trú xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đi làm về đến nhà thì nhận được thông tin con gái (9 tuổi, học lớp 3) bị ông Nam hàng xóm bế về nhà riêng đóng cửa lại.

Nghe tin chị Hồ Thị N hoảng loạn chạy vào nhà ông Nam thì thấy cửa đóng phía ngoài nên hô hoán hàng xóm đến để phá cửa xông vào đưa bé gái ra ngoài.

Sự việc sau đó, gia đình đã trình báo lên cơ quan Công an địa phương. Ngay trong đêm ông Nam được triệu tập lên trụ sở Công an huyện Thạch Hà làm việc, đồng thời đưa bé gái đi khám để làm rõ vụ việc.

Mặc dù vụ án đã được cơ quan Công an Thạch Hà sơ khởi tố nhưng bị can Nam được cho tại ngoại, ở địa phương do đối tượng có biểu hiện của người bị bệnh trầm cảm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân Sinh