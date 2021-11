Hà Tĩnh: Khởi tố 7 đối tượng trong 2 đường dây lô đề hơn 300 triệu đồng

Trước đó, khoảng 18h20 phút ngày 25/10, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) bắt giữ Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1963, trú tại thôn Nam Nhe, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) cùng 13 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ số tiền ghi số lô, số đề giữa các đối tượng hơn 300 triệu đồng. Đồng thời thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc (ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Đến nay, sau quá trình củng cố hồ sơ, Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố 5 đối tượng về hành vi “đánh bạc" gồm: Nguyễn Minh Đức; Đinh Thị Luyện (sinh năm 1960); Tống Thị Yến (sinh năm 1967) cùng trú tại thôn 3 xã Sơn Lĩnh, Hương Sơn; Nguyễn Hải Hoàng (sinh năm 1986, trú tại thôn Cây Tắt xã Sơn Tây, Hương Sơn) và Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1988, trú tại thôn 4, xã Sơn Lĩnh).

... Tang vật vụ án đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề (ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Cũng vào ngày 25/10, Công an huyện Hương Sơn đã phát hiện và bắt giữ Trần Triều Trung (sinh năm 1984, trú tại thôn Công Thương, Sơn Kim 1, Hương Sơn) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề (thầu số lô, số đề).

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Hương Sơn đã làm rõ 4 người khác tham gia đánh bạc cùng đối tượng Trung. Bước đầu xác định số tiền đánh bạc giữa Trần Triệu Trung và Trần Thị Gái (SN 1988, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh) vào ngày 3/7/2021 là 6,3 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Triều Trung và Trần Thị Gái (sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố 2 thị trấn Phố Châu, Hương Sơn), Hà Tĩnh) về tội đánh bạc.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn