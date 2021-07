Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng cá độ bóng đá bằng hình thức nhắn tin Facebook

Theo đó, chiều 02/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Đình Phong (SN 1982) và Trần Văn Quý (SN 1989) cùng trú tại xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trần Văn Quý và Trần Đình Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh CAHT.

Trước đó, theo tài liệu điều tra, vào 2 giờ ngày 27/6/2021, Quý đã soạn tin nhắn gửi cho Phong qua tài khoản Facebook để cá độ trận bóng giữa đội tuyển Italia và đội tuyển Áo trong khuôn khổ vòng chung kết EURO 2020. Tổng cộng Phong đánh 5 “kèo” với số tiền 13 triệu đồng.

Quý và Phong khai nhận, từ đầu mùa giải đến nay đã nhiều lần tiến hành cá độ với nhau qua tin nhắn Facebook.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Đình Phong và Trần Văn Quý về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

