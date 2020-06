Hà Tĩnh: Khán giả đổ xô đi xem tuyển thủ quốc gia Thanh Thúy và Đức Hạnh thi đấu

Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia (vòng 1, bảng B) do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc tại Hà Tĩnh. Với sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia nổi tiếng đã thu hút hàng nghìn khán giả hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh dù thời tiết nắng nóng.

Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia PV Gas 2020 được tổ chức theo 2 vòng đấu. Trong đó, vòng 1 được tổ chức tại 2 địa điểm gồm Bắc Ninh (bảng A) và Hà Tĩnh (bảng B), với sự tham gia của 10 đội bóng nam và 10 đội bóng nữ thuộc các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Các trận có đội chủ nhà Hà Tĩnh, khán giả luôn chật kín sân.

Tham gia tranh tài vòng 1, bảng B, được tổ chức tại Hà Tĩnh có 5 đội bóng nam (Hà Tĩnh, Biên phòng, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Long An và Sanest Khánh Hòa); 5 đội nữ (Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương).

Trong thời gian từ ngày 13-17/6, các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để xác định thứ hạng, làm căn cứ tổ chức bảng mới cho vòng 2.

Lượt trận thứ 2 giữa Sanest Khánh Hòa (áo vàng) - Hà Tĩnh (áo xanh) cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt.



Tại giải lần này, chủ nhà Hà Tĩnh nằm chung bảng B với Sanest Khánh Hoà, VLXD Bình Dương, Long An, Biên Phòng. Đây là bảng đấu được đánh giá sẽ gây nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Võ Từ Liêm.

Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng ngàn lượt khán giả đã đến sân cổ vũ, các trận đấu đều chật kín người xem. Nhiều trận cầu hay, kịch tính, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao giữa các đội đã cống hiến những pha bóng mãn nhãn cho khán giả.

VTV Bình Điền Long An (Áo đỏ) thể hiện sự vượt trội.

Mặc dù thời tiết tại Hà Tĩnh những ngày này nắng nóng nhưng trung bình mỗi trận đấu đều có trên 1.000 lượt khán giả đến sân cổ vũ. Riêng các trận có đội chủ nhà Hà Tĩnh đều lấp kín chỗ ngồi.

Đặc biệt, chủ nhà Hà Tĩnh có sự góp mặt của tuyển thủ quốc gia Trần Đức Hạnh, ngôi sao mai của bóng chuyền Việt Nam càng thu hút khán giả. Người hâm mộ đến sân đông một phần muốn được chứng kiến sự thăng hoa của Hạnh. Trước sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả quê nhà, chàng trai trẻ đã không để phụ lòng mọi người.

Chiều ngày 15/6, lượt trận thứ 2 giữa Sanest Khánh Hòa - Hà Tĩnh được coi là điểm nhấn của ngày thi đấu thứ 3. Được khán giả cổ vũ nhiệt tình, các cầu thủ Hà Tĩnh thi đấu ngang ngửa với đội quân toàn sao đến từ Khánh Hòa như Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận...

Đức Hạnh và đồng đội liên tục thay nhau tung những cú đập bóng sấm sét để ghi điểm cho đội nhà. Tuy nhiên, với đội hình có đến 5 tuyển thủ quốc gia, Sanest Khánh Hòa đã vượt lên giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Trước đó, Ở trận ra quân ngày 14/6, với sự cổ vũ của khán giả nhà, Hà Tĩnh đã thi đấu thăng hoa và giành chiến thắng chung cuộc trước Long An với tỷ số 3-0.

Ở vòng bảng của nữ, trận đầu tiên trong ngày khai mạc giữa nữ Than Quảng Ninh - VTV Bình Điền Long An được người người hâm mộ Hà Tĩnh chào đón nồng nhiệt, có ít nhất 6 nữ tuyển thủ quốc gia góp mặt trên sân. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, cầu thủ hai đội chủ động phòng ngự chắc chắn và tổ chức tấn công trên lưới khá hiệu quả. Tuy nhiên, ở những séc bóng cuối trận, VTV Bình Điền Long An đã phát huy kinh nghiệm trận mạc để vươn lên giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng khán giả vẫn nhiệt tình đến cổ vũ cho các vận động viên.

Để lại ấn tượng nhất là tuyển thủ Trần Thị Thanh Thuý của VTV Bình Điền Long An với chiều cao lý tưởng, sức trẻ, bật cao và đánh đa dạng. Ngoài những quả đánh biên, Thuý thường ra những đòn bất ngờ, tấn công sau vạch 3m.

Ngoài ra tuyển thủ Lê Thị Hồng (Quảng Ninh) đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ với sự thể hiện kinh nghiệm trận mạc sau nhiều lần khoác áo tuyển quốc gia. Lê Thị Hồng tấn công hiệu quả và chắn bóng khá tốt, hạn chế và giảm lực tấn công của đối phương.

Ngày 16/6, giải sẽ tiếp tục diễn ra 4 trận đấu: Nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội gặp Than Quảng Ninh (14 giờ); nam VLXD Bình Dương gặp Sanest Khánh Hòa (16 giờ); nữ VTV Bình Điền Long An gặp Thanh Hóa (18 giờ) và nam Hà Tĩnh gặp Biên phòng (20 giờ).

Tác giả: Thiện Quyền



Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin