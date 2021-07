Hà Tĩnh: Hơn 17.000 thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tất cả 35 điểm thi trên địa bàn đã được kiểm tra, sà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Ảnh BHT

Theo đó, vào sáng cùng ngày lực lượng phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mặt tại các điểm thi. Tại 35 điểm thi, Sở GD&ĐT đã điều động hơn 2.200 người gồm: Điểm trưởng, Phó điểm trưởng, thư ký, cán bộ coi thi, thanh tra giám sát. Ngoài ra, còn có hơn 350 cán bộ phục vụ, bảo vệ y tế...

Hiện, 35 điểm thi đã được rà soát lần cuối việc chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch Covid-19, như phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn tại các điểm thi trước ngày thi chính thức. Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị phòng chống dịch (công trình vệ sinh, vòi nước rửa tay, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang...).

Đến thời điểm này, các điểm thi đã đảm bảo đầy đủ điều kiện thiết yếu phòng, chống dịch. Ngoài việc chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nhiệt kế, mỗi phòng thi, phòng họp đều bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, nước uống đầy đủ.

Cùng với 751 phòng thi chính thức, tùy theo số lượng thí sinh, mỗi điểm thi còn chuẩn bị thêm 86 phòng thi dự phòng, 84 phòng chờ, 35 phòng cách ly để sử dụng trong trường hợp phát hiện thí sinh có biểu hiện ho, sốt. Ngoài ra, Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi cũng được các lực lượng liên quan lên phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi.

... Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác bị cho kỳ thi THPT tại các điểm thi

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, các thành viên trong Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh), Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà), Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc) và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở GD&ĐT cùng với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng các phương án dự phòng về cán bộ coi thi, địa điểm thi và các điều kiện về cơ sở vật chất để ứng phó khi có sự cố xảy ra, đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Từ 14h ngày 6/7, hơn 17.000 thí sinh tại Hà Tĩnh đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tác giả: PHAN QUÝ

Nguồn tin: kinhtedothi.vn