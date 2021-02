Hà Tĩnh: Hơn 1.400 bạn trẻ lên đường nhập ngũ

Lễ giao nhận quân tại huyện Thạch Hà.

Năm 2021, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu tuyển 1.400 công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Người thân đưa tiễn các tân binh (ảnh: Báo HT).

Theo thống kê chất lượng quân tăng so với các năm trước (đại học và cao đẳng đạt 9,4%, so với năm 2020 là 5,3%; sức khỏe loại 1 và 2 là 78,3%, so với năm 2020 là 64%; công dân nhập ngũ là giáo dân 10,25%, so với năm 2020 là 8,4%...).

Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Theo đó, chương trình buổi lễ không quá 20 phút, thành phần buổi lễ gọn nhẹ; tuyên truyền nhân dân hạn chế thấp nhất người thân đưa tiễn nhằm đảm bảo phòng chống dịch cao nhất.

Trước đó, công tác động viên thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ cũng đã được các địa phương tổ chức chu đáo, ý nghĩa với quy mô phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19.

Phòng kiểm dịch Covid - 19 chặt chẽ.

Theo kế hoạch, các tân binh của Hà Tĩnh được biên chế về các đơn vị, gồm: Vùng 3 Hải quân, Vùng 4 Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân); Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển vùng 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 206, Lữ đoàn 80, Trường Quân sự Quân khu (Quân khu 4); Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh), Công an tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Công an.

