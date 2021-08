Hà Tĩnh ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo đó, các ca bệnh gồm:bệnh nhân nữ Đ.T.T (SN 1959), bệnh nhân nữ Đ.T.T.T (SN 2018, đều trú tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc); bệnh nhân nam T.V.D (SN 2001, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh); bệnh nhân nữ T.T.T.H (SN 2001, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên); bệnh nhân nam N.X.H (SN 1988, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc); bệnh nhân nữ N.T.P (SN 1988), bệnh nhân nữ V.T.Q.N (SN 2016, trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) và bệnh nhân nam H.D.K (SN 2001, trú tại xã Lộc Yên, Hương Khê).

Các trường hợp này khi về đến Hà Tĩnh đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại địa phương và lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm

...

Hiện, lực lượng chức năng đã triển khai khử khuẩn môi trường tại khu vực cách ly; điều tra khai thác dịch tễ, lập danh sách F1, F2 của 8 ca bệnh, đồng thời đưa bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Liên quan đến ca bệnh ngoài cộng đồng tại xã Cẩm Dương vào tối qua 8/8, hiện 32 F1 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 221 ca mắc Covid-19./.

Tác giả: CTV Thuỳ Chi

Nguồn tin: Báo VOV