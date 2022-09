Hà Tĩnh: Dự án hồ chứa nước hơn 1.770 tỉ đồng ‘đắp chiếu’, 13 năm vẫn chưa thể chặn dòng

Your browser does not support the video tag.

Dự án hồ chứa nước, tràn xả lũ Rào Trổ tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép năm 2009 với tổng mức đầu tư là 1.770 tỉ đồng. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Dự án được khởi công từ cuối năm 2011, dự kiến đến đầu năm 2016 sẽ hoàn thành. Đến nay đã hơn 13 năm xây dựng, dự án hồ chứa nước, tràn xả lũ Rào Trổ vẫn chưa hoàn thành, chủ đầu tư vẫn chưa thể chặn dòng theo đúng tiến độ.

PV VTC News có mặt tại đại công trường Dự án hồ chứa nước, tràn xả lũ Rào Trổ chứng kiến cảnh máy móc nằm ngổn ngang, rỉ sét, nhiều hạng mục chưa hoàn thành nằm “phơi nắng phơi mưa”. Dự án hầu như không có dấu hiệu thi công của nhà thầu.

Vật liệu thi công nằm ngổn ngang tại vị trí tràn xả lũ.

Chất thải màu đen giống dầu chảy ra từ các thùng chứa gây ô nhiễm môi trường.

Sắt thép tại các hạng mục bị rỉ sét.

... Nhiều xe tải “thương binh” mang logo Hoành Sơn nằm chỏng chơ tại dự án. Do lâu ngày không sử dụng, những chiếc xe này đã bị hoen rỉ, cây cỏ xâm lấn.

Thiết bị, máy móc đắt tiền bị lãng quên.

Nhiều vị trí trên thân đập xảy ra tình trạng sạt lở, đất nền “chảy xệ” do chưa thể chặn dòng. Về mùa mưa lũ rất dễ xảy ra tình trạng sạt lở đất.

Khu nhà ở công nhân chỉ có lác đác 1 vài người.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, năm 2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn phê bình Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (thuộc Tập đoàn Hoành Sơn), là chủ đầu tư của dự án vì không chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện dự án làm chậm tiến độ thi công công trình, không đáp ứng được yêu cầu kế hoạch tiến độ thi công đã phê duyệt. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cho phía chủ đầu tư gia hạn và yêu cầu đến tháng 12/2018 phải hoàn thành dự án.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện tại việc thi công hồ chứa nước Rào Trổ bị chậm chưa ảnh hưởng nhiều tới vấn đề cung cấp nước cho khu kinh tế, tương lai có thể ảnh hưởng. “Nguyên nhân chậm tiến độ hoàn thành dự án là do nhà đầu tư. Về sự chậm trễ thi công của chủ đầu tư, Ban là đơn vị thụ hưởng nên những vấn đề khác thuộc quản lý của huyện và các sở”, lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh thông tin thêm.

Liên quan đến sự việc, ông Vũ Trung Tiến – Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng cho biết, hiện nay tất cả người dân có diện tích đất tại khu vực xây đập chứa nước Rào Trổ đều đã được đền bù và đến nơi ở mới. Do nhà thầu chưa hoàn thành công trình nên nhiều hộ gia đình tranh thủ trồng keo ở những diện tích dất dự án.



Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC News