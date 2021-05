Hà Tĩnh: Doanh nghiệp ngang nhiên xây lắp bồn chứa dầu cạnh mỏ đất

Mới đây, người dân xã Thượng Lộc, huyện Can lộc, tỉnh Hà Tĩnh bức xúc phản ánh, mỏ đất tại thôn Thanh Mỹ, do Công ty TNHH Cường Trường (trụ sở tại xã Thượng Lộc) khai thác và quản lý vừa xây lắp trái phép một chiếc bồn chứa dầu và cột bơm trái phép sát mỏ đất, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Bồn dầu này được chôn và đặt trong diện tích vườn của ông Trần T. K., điểm tiếp giáp với mỏ đất, có sức chứa khoảng 10m3. Theo người dân, bồn dầu và hệ thống cột bơm này do ông Trần Tự Trường, Phó Giám đốc Công ty TNHH Cường Trường xin đặt để phục vụ nhiên liệu cho các loại máy móc hoạt động khai thác trong mỏ đất thôn Thanh Mỹ.

Bồn chứa dầu được xây lắp trái phép.

Để che mắt cơ quan chức năng, đơn vị này đã chôn bồn dầu sâu xuống đất. Cột bơm được đóng bằng thùng tôn bao quanh và có khóa cẩn thận, chỉ khi nào xe cộ và máy móc cần bơm dầu, thùng tôn mới được mở ra.

Việc doanh nghiệp ngang nhiên chôn bồn chứa dầu cạnh vườn rất dễ gây ra các sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Càng nguy hiểm hơn khi cách bồn chứa dầu chừng vài mét là rừng tràm của một hộ dân khác.

Để làm rõ thông tin vụ việc, PV là nhiều lần liên hệ với phía công ty Cường Trường nhưng đều bặt vô âm tín.

Một cán bộ công an huyện Can Lộc chia sẻ, sau khi nhận được thông tin công ty Cường Trường xây lắp hệ thống bồn xăng trái phép gây mất an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ, phía công an đã có mặt tại hiện trường để phối hợp làm rõ vụ việc.

Cột bơm dầu được ngụy trang bằng một lớp tôn bên ngoài.

...

Được biết, Công ty TNHH Cường Trường được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 536/GP-UBND ngày 8/2/2021 để khai thác đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc. Tuy nhiên, quá trình khai thác của doanh nghiệp này đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, gây bức xúc cho nhiều người dân địa phương.

Khu vực mỏ đất.

Có mặt tại điểm khai thác đất, chúng tôi ghi nhận có 4 máy xúc cỡ lớn liên tục đào bới đất, rồi chất đầy lên từng đoàn xe tải. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng chục lượt xe tải rầm rập thay nhau vào “ăn hàng”. Xung quanh khu vực người dân sinh sống, đất rơi vãi, bụi bay mù mịt khắp các tuyến đường liên thôn.

“Từ lúc mỏ đất này đi vào hoạt động, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều. Trời nắng, các đoàn xe tải lớn ra vào liên tục khiến bụi mù mịt, phủ kín từ ngoài ngõ vào trong nhà, trời mưa thì lầy lội. Không chỉ khai thác ồ ạt mà máy móc họ còn hoạt động cả những thời điểm 3-4 giờ sáng…”, một người dân trú tại thôn Thanh Mỹ bức xúc nói.

Từ lúc mỏ đất hoạt động, cuộc sống của người dân bị đảo lộn rất nhiều.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Diệu, Chủ tịch UBND xã Thượng lộc thông tin: “Từ lúc mỏ đất đi vào hoạt động, chúng tôi cũng nhận được phản ánh của một số người dân về việc gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Công ty TNHH Cường Trường cũng đã thường xuyên tưới nước hơn. Còn sự việc công ty này xây dựng bồn dầu, hiện chúng tôi đã lập biên bản, niêm phong và báo cho cơ quan công an vào cuộc làm rõ”.

Ông Trần Đình Việt, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc cho biết: "Hiện nay, chúng tôi đã nắm bắt sự việc và yêu cầu công ty Cường Trường phải tạm dừng sử dụng bồn chứa dầu. Huyện không có thẩm quyền để cấp phép và xử lý nên chúng tôi đã trình báo lên cơ quan có thẩm quyền và sẽ thông tin cho báo chí sau".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin...

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn