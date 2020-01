Hà Tĩnh: Diện mạo mới trong lễ khai hội chùa Hương Tích năm 2020

Chùa Hương Tích nằm cách quốc lộ 1 khoảng 7 km, tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, thuộc xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), đã có từ thế kỷ thứ XIII, có trước cả chùa Hương ở Hà Nội.

Theo sử sách, chùa Hương Tích được xây dựng vào đời Trần, là một trong hai ngôi chùa Hương nổi tiếng ở Việt Nam, được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, xếp vào hàng 21 thắng cảnh nước Nam xưa kia. Đây là nơi thờ công chúa Diệu Thiên, con của vua Trang Vương nước Sở.

Hàng vạn du khách từ thập phương đổ về chùa Hương Tích ngày khai hội

Sáng nay, ngày 30/1 (tức ngày mồng 6 tết) Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khai hội chùa Hương Tích mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2020. Do chuyển đổi mô hình hoạt động nên từ năm 2018, lễ khai hội sẽ do Công ty CP Đầu tư phát triển và Du lịch Hồng Lĩnh (HIDT) xây dựng kế hoạch và đảm nhiệm tổ chức cùng UBND huyện Can Lộc.

Lễ khai hội chùa Hương Tích 2020

Từ 2006, chùa được đại trùng tu lại. Cũng giống như chùa Hương ở Hà Nội, để lên đến đỉnh chùa, bắt đầu từ bến Hương Tuyền, du khách có thể đi thuyền mất chừng 20 phút rồi tiếp tục đoạn đường rừng với hàng thông xanh mướt để lên ga cáp treo hoặc leo bộ lên chùa. Mỗi thuyền ở đây đều được trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh.

Du khách được trang bị áo phao khi lên thuyền

Ngoài ra, du khách có thể leo bộ trên đoạn đường rừng dài hơn 5 km để lên đến Miếu Cô, điểm bắt đầu để lên cáp treo lên đỉnh núi. Đã có nhiều nhóm phượt với các bạn trẻ chọn việc trải nghiệm đi bộ băng rừng để ngắm khung cảnh thiên niên hùng vĩ.

Được biết, công tác chuẩn bị, công tác tổ chức cũng như an ninh trong suốt mùa lễ hội diễn ra đến hết tháng 3 âm lịch cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ... đặc sắc đã được thực hiện kỹ càng. Năm nay, con đường xe điện 3,5 km nối khu đón tiếp, đến ga cáp treo đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong mùa lễ hội.

Đoạn đường xe điện mới khang trang sạch sẽ với 2 bên là 2 hàng thông xanh



Trao đổi với PV Pháp Luật Plus, chủ tịch HĐQT Công ty HIDT ông Đỗ Trọng Khoa cho biết: “Thời tiết năm nay những ngày đầu năm có mưa, nhưng theo đánh giá trực quan, lượng khách những ngày đầu năm so với trước vẫn tương đối ổn định.

Năm nay, lễ hội có những bước thay đổi mới căn bản như đường đi bộ mới, đường xe điện mới được đưa vào hoạt động. Ngoài ra khu vực quảng trường, bãi xe đều được nâng cấp".

Hệ thống xe điện được đưa vào sử dụng, vận hành sẽ giúp du khách rút ngắn thời gian hành trình từ khu đón tiếp đến chùa Hương từ 2 - 3h trước đây xuống còn khoảng 30 phút.

"Về phía cáp treo, mặc dù mỗi năm đều có lạm phát, nhưng quan điểm của chúng tôi là giữ nguyên mức giá vé trong 3 năm nay nhằm thu hút du khách gần xa, tránh cảm giác e ngại khi giá cả tăng”, ông Khoa khẳng định thêm.

Cụ thể, giá vé hiện tại là 120.000 đồng/lượt lên, xuống cho người lớn và 50.000 đồng/lượt cho trẻ em, hoặc khứ hồi là 160.000 đồng cho người lớn còn trẻ em là 120.000 đồng.

Ngày khai hội năm nay diễn ra vào giữa tuần nên được dự đoán, cảnh đông đúc khẩn vái, thắp hương không quá chật chội như năm trước.

