Hà Tĩnh: Đánh người trọng thương, đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Vừa qua, Tạp chí điện tử Người đưa tin đã nhận được đơn cầu cứu của bà Hà Thị Minh (SN 1973) và gia đình trú tại thôn Trường Sơn, Xa Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 24/1/2021, bà Hà Thị Minh cùng con trai út là Lê Anh Thương (15 tuổi) đến mảnh đất vườn trồng keo tràm của gia đình tại thôn Trường Sơn để tiến hành tháo dỡ hàng rào bao quanh ruộng, làm mương thoát nước phục vụ cho tưới tiêu sản xuất nông nghiệp.

Khi bà Minh đang làm việc thì bị nhóm đối tượng trú cùng địa phương dùng gạch đá, gậy tấn công dẫn đến bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Hậu quả bà Minh bị đa chấn thương, đặc biệt ở vùng đầu, mặt và làm gãy 4 chiếc răng và để lại nhiều di chứng, cùng các vết thương bầm tím trên cơ thể. Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa Hà Tĩnh đã giám định và kết luận tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 12%.

Hiện trường nơi nhóm đối tượng tấn công và hành hung bà Hà Thị Minh.



“Trong lúc đi đến khu đất vườn của gia đình, tôi đã bị nhóm đối tượng tại địa phương là Nguyễn Đình Dương, Nguyễn Đình Sơn và một số người khác dùng gậy và đá tấn công. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay, lúc tỉnh dậy mới hay mình đang ở bệnh viện. Ngay sau khi được đưa đinh giám định, cơ quan chức năng đã kết luận tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của tôi là 12%”, bà Hà Thị Minh cho biết.

Một cán bộ công an xã Phú Gia cho biết, sau khi xảy ra sự việc bà Hà Thị Minh bị đánh, công an xã đã có mặt, lấy lời khai các bên. Tuy nhiên đây là vụ việc nghiêm trọng, chúng tôi đã báo cáo lên cơ quan cấp trên. Sau đó vụ án đã được cơ quan Công an huyện Hương Khê thụ lý.

Theo tìm hiểu được biết, gia đình bà Minh có hoàn cảnh khó khăn, thời gian trước vợ chồng bà có cải tạo khu đất hoang cạnh nhà để trồng thêm cây keo tràm. Trong lúc cải tạo có xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp với một gia đình khác ở địa phương. Không chỉ bị đánh trọng thương, nhóm côn đồ trước đó đã đập phá hàng chục chiếc cột bê tông làm hàng rào của gia đình bà Minh.

... Bà Minh bất bình khi các đối tượng hành hung mình vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.



Gạt đi giọt nước mắt, bà Hà Thị Minh chia sẻ, đến nay đã nhiều tháng trôi qua, các đối tượng hành hung bà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chưa bị xử lý. Phía Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cũng không hề có thông báo bằng văn bản gì cho bà Minh biết hiện vụ việc của bà đã được xử lý như thế nào.

“Dù nhiều tháng trôi qua nhưng đến nay các đối tượng hành hung tôi, phá hoại tài sản của gia đình vẫn chưa bị xử lý gì. Họ còn nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa khiến chúng tôi luôn sống trong cảnh bất an. Rất mong cơ quan công an sớm làm rõ khách quan vụ án, để trả lại sự công bằng cho bản thân tôi và gia đình”, bà Minh nói trong nước mắt.

Bị hại đã từng nhiều lần bị nhóm côn đồ tại địa phương tấn công.



Trước phản ánh của người bị hại, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh để tìm hiểu vụ việc, tuy nhiên vị lãnh đạo này cho biết đang “bận họp…?”. “Vụ việc liên quan đến bà Hà Thị Minh, hiện cơ quan công an đã nắm được sự việc. Tôi đang bận họp….”, Thượng tá Công cho biết.

Theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 về nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng.

Sự việc đã xảy ra trong một thời gian khá dài, nhưng đến nay các đối tượng côn đồ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến dư luận địa phương hết sức bất bình. Đề nghị Công an huyện Hương Khê sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây ra vụ hành hung trên theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này…

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn