Hà Tĩnh: Cuốn vào rơm, xe ô tô phát hỏa

Hiện trường vụ việc

Vụ việc xảy ra, vào khoảng 14h chiều nay (2/6), tại vòng xuyến thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Vào thời điểm trên xe ô tô mang BKS 38A - 148.72 do anh P.H.T (trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) điều khiển đang lưu thông trên đường.

Khi đến khu vực vòng xuyến thị trấn Lộc Hà, người tham gia giao thông phát hiện gầm xe anh T xuất hiện đám khói và lửa nên đã ra tín hiệu thông báo.

... Rơm rạ được lấy ra từ gầm xe



Ngay lập tức, anh T. đã kịp thời dừng và mở cửa xe để thoát ra ngoài. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nước và các dụng cụ để giúp anh T. dập đám cháy.

Sau khi kiểm tra, mọi người phát hiện dưới gầm xe ô tô anh T. bị cuốn rất nhiều rơm rạ. Nhiều người nhận định, nguyên nhân cháy là do rơm rạ cùng với thời tiết nắng nóng đã phát lửa, gây cháy. Rất may, sự việc được phát hiện và xử lý kịp thời, không gây thiệt hại về người.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: Báo GD&TĐ