Hà Tĩnh: Công an xác minh nguyên nhân bố chồng ra tay sát hại con dâu và 2 cháu

Trưa 17/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Tĩnh, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra nhiều nội dung, tình tiết liên quan vụ án xảy ra tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân vào tối 13/11.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.



Theo một cán bộ điều tra, qua điều tra xác minh cùng với lời khai ban đầu của ông Hoàng Trần Cổn (SN 1950) thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân – người dùng hung khí là búa đinh đánh vào đầu con dâu đang mang thai là P.T.D. (SN 1986) và 2 cháu gái H.B.N. (9 tuổi), cháu H.N.V. (4 tuổi) thì nguyên nhân được xác định xuất phát từ nhiều mâu thuẫn gia đình trước đó.

Theo lời khai ông Cổn, ông có 1 mảnh đất tại khu du lịch ở xã Xuân Viên. Thời gian gần đây, ông trao đổi với 3 người con ruột là muốn bán 1 phần mảnh đất này để lấy tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống, phần còn lại chia đều cho 3 người con. Tuy nhiên, vì sợ rằng bố bán đất lấy tiền uống rượu nên các con của ông Cổn không đồng ý, dẫn đến xảy ra mâu thuẫn gay gắt trong gia đình.

Mâm cơm cả nhà đang ăn dở thời điểm xảy ra sự việc.



Ngoài nguyên nhân trên, cơ quan điều tra xác định, chồng chị D. đi làm ăn xa ở miền Nam, mẹ con chị D. sống với ông Cổn ở quê nhà. Quá trình chung sống, sinh hoạt trong nhà, giữa bố chồng và con dâu phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cùng với đó, bản thân ông Cổn vốn thường xuyên uống rượu nên tâm tính bất ổn.

Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra vào tối 13/11, trong bữa cơm tối, ông Cổn đã dùng búa đinh đánh vào đầu con dâu đang mang thai và 2 cháu gái sau đó viết thư tuyệt mệnh với nội dung “vĩnh biệt thế giới” rồi uống thuốc sâu tự tử.

... Chị D. bị chấn động thai, chảy máu trong đang được các bác sỹ tiếp tục theo dõi.



“Cơ quan công an đang tập trung, tiếp tục điều tra thêm một số tình tiết liên quan đến vụ án”, vị cán bộ điều tra nói.

Tại một diễn biến khác, theo thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An nơi ông Cổn và chị D. đang cấp cứu điều trị và bệnh viện Sản nhi Nghệ An nơi 2 cháu N. và V, đang điều trị, hiện, sức khỏe của 4 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do chấn thương não nặng, cháu bé 4 tuổi vẫn đang được tích cực điều trị, theo dõi.

Ngoài ra, chị D. bị chấn thương lại đang mang thai đứa con thứ ba hơn 23 tuần nên diễn biến sức khỏe thai nhi đang được các bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng.

Cháu bé 4 tuổi đã qua cơn nguy kịch, không còn hôn mê. Tuy nhiên, do cháu bị chấn thương não nặng nên các bác sĩ đang theo dõi chặt diễn biến sức khỏe.



Trước đó, như đã đưa tin, vào 19h ngày 13/11, tại nhà ông Hoàng Trần Cổn, trong bữa cơm tối, ông này đã dùng búa đinh đánh con dâu là chị P.T.D. cùng 2 cháu gái là H.B.N. và cháu H.N.V. Sau khi bị đánh, cháu N. đã chạy thoát ra ngoài và cầu cứu hàng xóm. Mọi người sang giải cứu, đưa 3 mẹ con chị D. đi cấp cứu còn ông Cổn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó ít phút, ông Cổn bị cơ quan chức năng bắt giữ trong tình trạng sức khỏe không được tốt, liên tục bị nôn và có mùi thuốc bảo vệ thực vật nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn