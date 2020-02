Hà Tĩnh: Công an triệu tập cô gái tung tin người trở về từ Hàn Quốc bị COVID-19

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, vào 18h35’, ngày 27/2 trên trang Facebook cá nhân "Meo Thắm" (tên thật là Trương Thị Thắm, SN 1975, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) đăng tải thông tin liên quan dịch COVID-19 với nội dung: "Mọi người ơi! Ở xuân song có chị đi hàn quốc về bị virut corona rồi. Chị về trc khi bệnh phát tán tưởng ko bị ai ngờ lại bị. Mà chị về chán ngày ý rồi chắc tiếp xuc cũng khá nhiều người rồi. Mọi người cẩn thận nhé".

Làm việc với công an huyện Nghi Xuân, Trương Thị Thắm thừa nhận nội dung đưa lên mạng là sai sự thật

Sau khi được đăng tải, bài viết thu hút được hàng trăm lượt thích, bình luận chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội, trong những ngày gần đây, người dân một số xã như Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc về quê và được cơ quan chức năng nắm bắt để cách ly theo quy định. Nắm được thông tin này nên Trương Thị Thắm tung tin sai sự thật để gây sự chú ý của mọi người.

bài viết thu hút được hàng trăm lượt thích, bình luận chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Tối ngày 27/2, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết, qua xác minh thông tin Trương Thị Thắm đưa lên là sai sự thật. "Làm việc với công an, Trương Thị Thắm nhận lỗi đưa tin sai sự thật", một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân cho biết.

Công an huyện Nghi Xuân đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Thùy - Văn Hậu

Nguồn tin: Báo Gia đình và Xã hội