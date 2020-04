Hà Tĩnh có thêm ca dương tính Covid-19, tăng thời gian hoàn thành cách ly đợt 1 thêm 7 ngày

Sáng 3/ 4, thông tin từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trên địa bàn Hà Tĩnh vừa ghi nhận trường hợp thứ 3 dương tính Covid-19. Bệnh nhân là nữ giới, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, trở về từ Thái Lan và từng tiếp xúc với bệnh nhân 210, 146.

Trước đó, bệnh nhân này bắt xe từ Thái Lan về nước vào ngày 17/3. Đến ngày 20/3, bệnh nhân về đến Hà Tĩnh và được đưa vào cách ly theo dõi tại khu cách ly huyện Thạch Hà. Sau đó, bệnh nhân này được chuyển lên cách ly, điều trị tại bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Theo điều tra dịch tễ, trước khi về nước, bệnh nhân này từng tiếp xúc với bệnh nhân 210 và 146 tại Thái Lan.

Hình ảnh các công dân từ Lào, Thái Lan về nước qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Tại một diễn biến liên quan, Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh vừa mới đưa ra quyết định, tăng thêm 7 ngày hoàn thành cách ly đợt 1 thay vì hoàn thành cách ly đợt 1 vào sáng ngày hôm nay (3/4) như kế hoạch trước đó.

Nguyên nhân là do, Ban chỉ đạo đánh giá, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Hiện đã có 3 trường hợp nhiễm Covid-19 đều trở về từ Thái Lan. Hà Tĩnh có số lượng người từ Lào và Thái Lan rất đông, tiềm ẩn lây lan lớn. Do đó, 475 trường hợp cách ly đợt 1 đã hoàn thành cách ly đủ 14 ngày tuy nhiên vì sự an toàn của chính bản thân và cộng đồng, số người cách ly này sẽ tiếp tục được cách ly thêm 7 ngày để tiến hành xét nghiệm, sàng lọc.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã có 3 trường hợp dương tính Covid-19. Những bệnh nhân này đều từ ở Thái Lan trở về vào ngày 17/3 và hiện đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin