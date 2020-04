Hà Tĩnh: Cô gái 6 lần âm tính dù ăn chung, ở cùng phòng nhiều bệnh nhân Covid-19

Bác sỹ trao giấy ra viện cho các bệnh nhân (Ảnh X. Hồng)



Sáng 20/4, Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã làm thủ tục xuất viện cho 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau nhiều lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cụ thể, 2 bệnh nhân được xuất viện gồm bệnh nhân thứ 210 (nữ, 26 tuổi trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và bệnh nhân thứ 238 (nữ, 17 tuổi, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Cả 2 bệnh nhân này đều từ Thái Lan về Việt Nam trong thời gian nửa cuối tháng 3/2020. Sau khi được đưa vào các khu cách ly tập trung ở các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh, 2 bệnh nhân nói trên được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19. Ngay lập tức, 2 bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Bệnh nhân P. T. L (áo vàng) đại diện cho 3 bệnh nhân được ra viện trao hoa tặng các y bác sỹ BV Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Ảnh X. Hồng)

Đặc biệt, cùng ra viện với 2 bệnh nhân nói trên còn có chị P.T.L. (nữ, 25 tuổi, quê ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). L. là chị họ của bệnh nhân 238, cùng làm việc tại quán bar The For You (Thái Lan). Ở đây, cô đã từng tiếp xúc với bệnh nhân 146, 210, 238, 265... Đặc biệt, cô rất thân thiết, ăn chung, ngủ cùng một phòng với bệnh nhân 210 và bệnh nhân 238.

Đến ngày 17/3, cả 3 cùng trở về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, cả L. và bệnh nhân 210, 238 được cách ly cùng 1 phòng, tiếp tục ăn uống, sinh hoạt chung. Sau đó, L. cùng bệnh nhân 238 tiếp tục được chuyển về cách ly tại Trường Mầm non Thạch Long (huyện Thạch Hà) và cũng ăn, ở chung phòng.

Sau khi bệnh nhân 146 và 210 được xác định dương tính Covid-19, ngày 26/3, cô cùng bệnh nhân 238 được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà để cách ly theo dõi. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả 2 đều âm tính Covid-19.

Khi xét nghiệm lần 2, người em họ của L. là bệnh nhân 238 được xác định dương tính Covid-19. Ngày 2/4, cả hai được chuyển lên cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Tại đây, hai chị em được cách ly mỗi người một phòng để theo dõi, điều trị. Điều kỳ lạ là đến nay, sau 6 lần liên tiếp lấy mẫu xét nghiệm, L. đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Được biết, sáng ngày 19/4, Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã tiến hành lấy mẫu máu của P.T.L xét nghiệm. Kết quả, L. thuộc nhóm máu O.

Tính đến trưa ngày 20/4/2020, có 3/4 bệnh nhân dương tính với Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã khỏi bệnh, được ra viện. Còn bệnh nhân 265 (nam, 26 tuổi, ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang cách ly điều trị tại đây cũng có sức khỏe ổn định.

Tác giả: Sỹ Hòa



Nguồn tin: Báo Giao Thông