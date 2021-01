Hà Tĩnh: Chủ nhà có cá thể hổ 2,5 tạ khai gì?

Chiều 20/1, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn cho biết, đối tượng Đinh Nhật Nghệ (49 tuổi, trú thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã ra đầu thú tại Công an huyện.

Bước đầu Đinh Nhật Nghệ khai nhận đã mua 1 cá thể hổ nặng khoảng 250 kg ở Nghệ An, về để nấu cao.

Đối tượng Đinh Nhật Nghệ. Ảnh: Ánh Dương.



Trước đó, vào hồi 23h30 phút ngày 19/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an huyện Hương Sơn kiểm tra tại nhà Đinh Nhật Nghệ và phát hiện tại khu nhà vệ sinh có 1 cá thể hổ nằm bất động.

Cá thể hổ nằm bất động trong nhà vệ sinh của gia chủ Đinh Nhật Nghệ. Ảnh: Ánh Dương.

Thời điểm này gia chủ không có mặt tại nhà. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa cá thể hổ trên về Công an huyện Hương Sơn bảo quản và tiến hành điều tra.

Clip cá thể hổ trong nhà Đinh Nhật Nghệ.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết