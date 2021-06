Hà Tĩnh: Chủ khách sạn tổ chức đánh bạc, bị truy nã đã bị bắt

Sáng 4/6, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), sau quá trình truy bắt, CQĐT công an huyện này đã bắt giữ được Trần Bảo Vinh (SN 1987), trú tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, là chủ khách sạn Đông Vinh và Trần Minh Nghĩa (SN 1992), trú tổ 9, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên khi các đối tượng đang lẩn trốn tại Quảng Bình.

Trước đó, Trần Bảo Vinh, Trần Minh Nghĩa và Võ Văn Tý (SN 1994), trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê bị khởi tố bị can, phát lệnh truy nã về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

3 đối tượng bị khởi tố bị can, phát lệnh truy nã về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc

Như đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 17/5, tại phòng 402, khách sạn Đông Vinh (tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên) do Trần Bảo Vinh làm chủ, Công an huyện Cẩm Xuyên đã đột kích, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc.

Danh tính cụ thể các bị can gồm: Hoàng Hữu Bảo (SN 1989), trú tổ 1, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên; Nguyễn Hữu Nga (SN 1989), trú thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cầm Thành, huyện Cẩm Xuyên; Nguyễn Thế Đông (SN 1984), phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; Trần Văn Tài (SN 1989), trú thôn Tân Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà; Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990), trú tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên;

Khách sạn Đông Vinh, nơi các con bạc tổ chức sát phạt

Lê Đình Văn (SN 1979), trú thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên; Lê Văn Luận (SN 1988), trú thôn 10, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; Trần Bảo Vinh (SN 1987), trú tổ 14, thị trấn Cẩm Xuyên; Trần Minh Nghĩa (SN 1992), trú tổ 9, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên; Võ Văn Tý (SN 1994), tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê; Biện Văn Tuân (SN 1983), trú thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên.

Các đối tượng bị bắt tại hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 70,5 triệu đồng và một số tang vật có liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Đáng chú ý, CQĐT đã phát lệnh truy nã 3 bị can là Trần Bảo Vinh (chủ khách sạn Đông Vinh), Trần Minh Nghĩa và Võ Văn Tý. 3 bị can này trước đó trong quá trình công an đột kích vây bắt đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngày 31/5, CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã củng cố hồ sơ, tài liệu và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã đối với 3 đối tượng trên về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Tang vật tại hiện trường

Đến đêm 1/6, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt được 2 đối tượng Vinh và Nghĩa khi đang lẩn trốn tại TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Được biết, trong quá trình bỏ trốn, Vinh và Nghĩa đã liên tục thay đổi chỗ ở để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hiện, CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục truy bắt đối tượng Võ Văn Tý.

Tác giả: PV

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn