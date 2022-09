Hà Tĩnh chủ động phương án bảo vệ dân vùng xung yếu khỏi bão số 4-Noru

Một điểm sạt lỡ ở thôn 1 xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)



Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị khẩn trương có giải pháp phòng, chống; tập trung khắc phục các điểm xung yếu, di dời nhân dân sinh sống gần vùng xung yếu, vùng trũng và kêu gọi tàu, thuyền vào tránh trú bão an toàn.

Do ảnh hưởng bão số 4, tại tỉnh sáng 27/9 đã có mưa vừa đến mưa to làm sạt lở hàng trăm khối đất đá trên tuyến đường quốc phòng ven biển (đoạn qua xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên). Thực hiện công điện chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Cẩm Xuyên yêu cầu các địa phương tổ chức phòng, chống sạt lở, đảm bảo đời sống người dân.

Huyện chỉ đạo xã Cẩm Lĩnh tuyên truyền, vận động hàng chục hộ dân ven đường thôn 1 di dời ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời cắm biển cảnh báo cấm người dân đi qua các đoạn sạt lở, xung yếu.

Ông Nguyễn Như Hùng, Chủ tịch xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, cho biết do mưa lớn nhiều ngày đã làm đất đá vách núi thuộc taluy dương cung đường ven biển đổ xuống tràn ra lòng đường, uy hiếp nhiều hộ gia đình, hộ kinh doanh gần đó. Địa phương đã yêu cầu các hộ dân di dời đến nơi an toàn. Trên địa bàn xã, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản, hộ sống gần núi có nguy cơ sạt lở cũng đã được di dời đến nơi an toàn.

Tuyến kè biển đoạn qua xã Cẩm Nhượng được xây dựng từ lâu, do thiên tai, bão lũ và triều cường đã làm sạt lở sâu vào thân kè, uy hiếp hàng trăm hộ dân sinh sống phía trong.

Trước tình hình đó, huyện Cẩm Xuyên chỉ đạo xã Cẩm Nhượng huy động lực lượng làm 50 rọ thép với hàng trăm khối đá tiến hành gia cố các điểm sạt lở nhằm hạn chế thiệt hại trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, xã là địa phương vùng biển có nhiều điểm xung yếu, người dân làm ngư nghiệp nhiều. Do đó, xã đã chủ động thông báo và yêu cầu các chủ tàu, thuyền vào tránh trú bão từ sớm. Cùng với đó, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành làm các rọ đá kè, gia cố các điểm sạt lở ở tuyến đê xung yếu thôn Hải Nam.

Hiện tại các địa phương ven biển như Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện và thị xã Kỳ Anh đã tổ chức tuyên truyền kêu gọi các chủ phương tiện tàu, thuyền vào tránh trú bão, cấm ngư dân ra khơi khi có sóng lớn, biển động.

Tỉnh đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, đốc thúc các huyện, cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống bão; kêu gọi tàu, thuyền vào tránh trú án toàn; chằng chống nhà cửa cho nhân dân và sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ ngập úng, sạt lở, triều cường./.

Tác giả: Tường Vũ

Nguồn tin: vietnamplus.vn