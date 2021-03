Hà Tĩnh: Chính quyền xã “tẩu tán” bê dịch bệnh sang địa phương khác

Tối khuya 29/3, hàng trăm người dân xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã “vây ” một nhóm người xã Hương Thủy, huyện Hương Khê khi họ đang tiến hành chôn trộm một con bê chết vì bệnh nổi cục ở trâu bò.

Bê bị dịch nổi cục trên da bị chính quyền mang đi chôn trộm nơi khác.

Sáng 29/3 trao đổi qua điện thoại, ông Lê Xuân Phú, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận sự việc.

“Một việc làm không thể chấp nhận được. Nhận được thông tin lúc 23h30 tôi đã có mặt ở hiện trường. Họ (Chính quyền UBND xã Hương Thủy) tiến hành chôn con bê bị bệnh. Tôi đã yêu cầu lập biên bản sự việc và tiến hành đào lên yêu cầu đưa về xã Hương Thủy tiêu hủy đúng nơi quy định. Đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng tại chỗ. Đây là bài học đắt giá cho công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Chúng tôi cũng đã báo cáo nhanh sự việc lên huyện”, ông Phú cho biết.

Sự việc được phát hiện lập biên bản và di chuyển con bê bị bệnh đi tiêu hủy đúng quy trình.

Theo đó, trưa ngày 28/3, gia đình anh Nguyễn Văn Quang tại thôn 6, xã Hương Thủy có một con bê bị bệnh nổi cục chết. Ngay sau đó, gia đình đã báo cáo với chính quyền địa phương. Đến 18h cùng ngày chính quyền địa phương mới đến lập biên bản để đưa đi tiêu hủy.

Ông Ngô Xuân Tân, Chủ tịch UBND xã Hương Thủy cho biết: “Sau khi nhận thông báo của người dân về con bê nhà anh Nguyễn Văn Quang tại thôn 6 bị chết. Tôi đã giao cho anh Phó chủ tịch phụ trách đi tiêu hủy. Tôi cũng không chỉ đạo việc đưa sang xã Hà Linh để tiêu hủy. Có lẽ do trời tối anh em “tiện đâu làm đó”. Sau khi chính quyền và nhân dân xã Hà Lĩnh bắt đưa về tôi đã huy động các lực lượng đưa con bê chết đi tiêu hủy đúng nơi quy định”.

... Ông Nguyễn Văn Triều, Phó chủ tịch UBND xã Hương Thủy (áo xanh) ký biên bản khi đang tiến hành chôn bê bị bệnh tại địa phận xã Hà Linh.

Được biết, người đứng đầu phụ trách đưa con bê bị bệnh sang địa phận xã Hà Linh là Phó chủ tịch UBND xã Hương Thủy Nguyễn Văn Triều.

Liên quan sự việc trên, ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho hay, đã nắm được sự việc và đang cho kiểm tra xử lý cán bộ nào vi phạm.

Trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Trần Hoài Sơn, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm tâm ứng dung KHKT và chăm sóc cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê xác định, trường hợp con bê nhà anh Quang xã Hương Thủy chết do bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò. "Do con bê này bị bệnh lâu không có sức đề kháng nên chết. Nguyên nhân để xảy ra bệnh viêm nổi cục ở trâu bò là do vi rút ruồi muỗi truyền bệnh. Còn việc chính quyền xã Hương Thủy tiêu hủy ở xã Hà Linh chúng tôi đang xử lý", ông Sơn cho hay.

Được biết, thời gian gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh và nhiều tỉnh thành cả nước nói chung xuất hiện bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò. Theo ông Trần Hùng, Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, bệnh viêm da nổi cục là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do một loại virus thuộc họ Poxviridae gây ra trên trâu, bò. Virus này không gây bệnh trên người và không lây lan sang người. Hiện số trâu, bò bị dịch còn triệu chứng lâm sàng trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ khoảng 600 con. Tất cả đều được lập danh sách, cam kết cách ly, theo dõi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi trâu, bò bị mắc bệnh nổi cục trên da nếu tiêu hủy thì phải có vùng quy định tiêu hủy do địa phương chọn, không được nằm gần nguồn nước, phải đảm bảo môi trường, đảm bảo các khoảng cách an toàn. Tùy theo khối lượng vật nuôi phải tiêu hủy nhưng phải có độ sâu 1 mét.

Tác giả: Hồ Thắng - Ngân Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn