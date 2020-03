Hà Tĩnh: Cách ly trong đêm đối với 136 công dân từ Lào về Việt Nam

Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối 19/3, lực lượng chức năng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã bàn giao 136 công dân cho các cơ quan chức năng ngay trong đêm khi họ nhập cảnh từ Lào vè Việt Nam để cách ly theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Khu cách ly tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn Hà Tĩnh có trên 300 giường.

Ông Phan Quốc Ảnh, Trưởng Phòng Y tế huyện Hương Sơn cho biết: Đến 20h30 ngày 19/3, khu cách ly tập trung tại xã Sơn Tây (Cổng B cũ) tiếp nhận 136 công dân Việt Nam nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo. Đến gần 24h công tác phân vùng, luồng chỗ ở cho người dân hoàn thành.

"Mọi công tác chuẩn bị đón tiếp người dân đã sẵn sàng, hệ thống y tế, điện, nước và nhu yếu phẩm phục vụ về khu cách ly tương đối đầy đủ. Khu cách ly này là nhà làm việc liên ngành vừa mới được xây dựng nên rất khang trang sạch sẽ, đảm bảo mọi yếu tố cần thiết", ông Ảnh thông tin thêm.

Chị Nguyễn Thị Nhung (Thanh Hóa) cho biết: "Ngay khi hay tin phải vào khu tập trung em hơi ngần ngại nhưng qua thực tế tại khu cách ly tập trung này em cảm thấy khá yên tâm. Các cán bộ ở đây chăm sóc y tế rất chu đáo. Vì sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và toàn xã hội em nghĩ việc cách ly là hết sức cần thiết".

Y tế kiểm tra thân nhiệt từng công dân khi về khu cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 18/3, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cơ quan y tế, công an, chính quyền địa phương đã đón và đưa 106 người từ Lào, Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để tiến hành cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày. Cùng với đó, công tác tiêu độc, khử trùng xe, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho 106 người này đã được cơ quan chức năng triển khai theo kế hoạch. Trong số đó, có 47 người Nghệ An đã được đưa lên xe chở thẳng về tỉnh này bàn giao cho địa phương để cách ly, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, phòng chống dịch Covid-19. Với các trường hợp là người Hà Tĩnh, do khu cách ly tập trung tại Cổng B chưa hoàn thiện nên đã đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh tại huyện Cẩm Xuyên.



