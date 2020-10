Hà Tĩnh: Các công trình thủy điện và hồ chứa nước đồng loạt thông báo xả lũ do mưa lớn

Tin Hà Tĩnh

Hai ngày nay tại tỉnh Hà Tĩnh mưa to và rất to, dự báo mưa to kéo dài trong những ngày tới khiến nhiều công trình thủy điện và hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt thông báo xả lũ.