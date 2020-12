Hà Tĩnh: Cả khúc sông đen như mực nghi do nhà máy chế biến gỗ xả thải

Tra tấn người dân

Nước sông đen ngòm khiến người dân lo lắng.

Theo phản ánh của hàng chục hộ dân thôn 1 (xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), gần 2 tuần nay họ mất ăn, mất ngủ khi dòng nước đen ngòm từ nhà máy Nhà máy gỗ MDF Thanh Thành Đạt (đóng trên địa bàn xã Thọ Điền) chảy ra khúc sông trong thôn khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, không khí ngột ngạt.

Sáng 25/12, có mặt tại hiện trường, PV Dân trí ghi nhận, khúc sông Hói Trươi dài gần 1km sau cống của Nhà máy gỗ MDF Thanh Thành Đạt chảy ra đập dâng hệ thống Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, màu nước đen ngòm. Còn phía trên cống xả, dòng nước vẫn trong xanh.

Cả khúc sông đổi màu đen ngòm.

Không những thế, thời điểm trên, dòng nước đen vẫn chảy từ cống xả của nhà máy xuống sông Hói Trươi khiến dòng sông chia thành 2 màu rõ rệt ở 2 bên. Tại khu vực nước màu đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết, lợi dụng vào ban đêm, hoặc trời mưa cơ quan chức năng không thể giám sát thì nhà máy lén lút xả thải. Hành động trên của nhà máy lâu lâu lại diễn ra. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần nay họ xả thải liên tục khiến cả khúc sông đổi thành màu đen ngòm.

Màu nước đen chảy ra từ cống xả thải của Nhà máy gỗ MDF Thanh Thành Đạt.

"Không chỉ nước dưới sông đen mà mùi bốc lên như nước thải từ hầm cầu khiến chúng tôi đau đầu không thở được. Đây là họ mới xả khi tối, cách vài hôm cho nước lắng xuống họ lại xả tiếp mà toàn xả vào ban đêm. Người dân chúng tôi khổ lắm các chú à!" - bà Hoa ngán ngẩm.

Ông Nguyễn Văn Trọng bất lực cho hay, không chịu nổi Nhà máy gỗ MDF Thanh Thành Đạt thường xuyên "tra tấn", người dân đã cắt cử nhiều tổ giám sát nhưng đâu lại vào đấy. Nhiều lần phản ánh đến nhà máy và cơ quan chức năng nhưng tình trạng xả thải, bụi bặm, tiếng ồn từ công ty vẫn xảy ra thường xuyên.

Hai màu khác biệt của đoạn sông nơi có cống thải đổ ra.

"Có 3 vấn đề mà người dân chúng tôi bức xúc, mong các ngành chức năng sớm có biện pháp đó là việc xả thải, mùi hôi và bụi bặm từ nhà máy. Không những thế dòng nước đen ngòm kia còn chảy ra đập dâng hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho hàng vạn người dân là khó tránh khỏi. Nhìn nước như thế này thì cá cũng không sống nổi thì làm sao mà chúng tôi chịu được." - ông Trọng kiến nghị.

Do việc cắt cỏ?

Liên quan đến các nội dung người dân phản ánh, ông Trần Văn Định - Bí thư chi bộ thôn 1, xã Thọ Điền cho hay, những việc người dân trong thôn nói đều đúng thực tế. Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, thôn cũng đã phản ánh, chính quyền xã, huyện đều ghi nhận nhưng cuối cùng không có phương án xử lý.

"Với cương vị ở thôn tôi cũng bất lực, mỗi khi có tình trạng xả thải, bụi bặm chúng tôi chỉ biết báo cáo với các cấp trên. Còn việc phản ánh trực tiếp với nhà máy họ cấm không cho vào" - ông Định nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền cho hay, nhận được thông tin phản ánh về tình trạng sông Hói Trươi đổi màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối, xã đã liên hệ với phía nhà máy và báo cáo các ngành chức năng ở huyện.

"Khi tôi liên lạc qua điện thoại với Phó giám đốc nhà máy thì ông ấy bảo nước đen là do trước đó 1 ngày (24/12) cho công nhân cắt cỏ trong khuôn viên nhà máy nên nước chảy ra có hiện tượng như vậy" - ông Nhàn cho biết.

Một cán bộ huyện Vũ Quang xin giấu tên cho biết, ngày 25/12, nhận được phản ánh, huyện cũng đã cử các phòng ban liên quan trực tiếp đến làm việc với Nhà máy gỗ MDF Thanh Thành Đạt. Tuy nhiên, thời điểm các cán bộ có mặt thì họ lại ngừng xả.

Khúc sông đen ngòm chảy qua hàng chục hộ dân rồi đổ về đập dâng hệ thống Thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang là nơi đầu nguồn phục vụ nước sinh hoạt cho hàng vạn người dân vùng hạ lưu.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm việc với nhà máy để làm rõ nguyên nhân. Vấn đề họ xả lén lút, không bắt được tận tay nên rất khó xử lý. Còn việc nước thải có ô nhiễm hay không thì các cơ quan chuyên trách lấy mẫu mới đem ra kết luận được." - vị cán bộ này nói.

Được biết, Nhà máy sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt (thuộc Công ty TNHH Thanh Thành Đạt) được đầu tư xây dựng tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang trên diện tích 18 ha với tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng.

Nhà máy gỗ MDF Thanh Thành Đạt.

Nhà máy hoàn thành và đưa vào chạy thử nghiệm từ tháng 12/2018. Tháng 7/2019, Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 60 triệu đồng đối với nhà máy này do hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường trái với thiết kế được phê duyệt.

Vào tháng 7/2020, bụi mùn từ nhà máy đã bay ra làm ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Ngày 22/9/2020, Sở TN-MT Hà Tĩnh chủ trì phối hợp huyện Vũ Quang đã có buổi kiểm tra, làm việc với nhà máy Thanh Thành Đạt về vấn đề trên. Tuy nhiên theo một cán bộ huyện Vũ Quang, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân trí