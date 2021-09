Hà Tĩnh: Biệt thự 'núp bóng' nhà điều hành trang trại trên đất nông nghiệp?

Ghi nhận tại hiện trường của phóng viên cho thấy, một ngôi nhà 2 tầng đẹp, sang trọng. Rất nhiều cây xanh mới được trồng quanh ngôi nhà. Xung quang ngôi nhà này được bao bọc bởi tường rào cao trên 2 m. Cổng chính được xây rất kiên cố.

Video: "Lùm xùm" việc núp bóng nhà điều hành trang trại để xây biệt thự

Phía bên phải cổng chính có treo tấm biển "Nhà điều hành trang trại chăn nuôi tổng hợp. Chủ trang trại là Lê Thị Phương ở xóm 1, thôn Thuận Trị, Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh". Mức độ hoành tráng của ngôi nhà 2 tầng này với nhiều cây xanh lớn, hoàn toàn không giống một nhà điều hành mà là một biệt thự. Cũng chính độ hoành tráng, đồ sộ của ngôi nhà điều hành khiến dư luận địa phương nghi ngờ, đây là công trình núp bóng để xây dựng biệt thự nhà ở, bởi vậy người dân đã gửi đơn kiến nghị lên huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).





Trả lời đơn thư của công dân về vấn đề trên, UBND huyện Hương Khê cho hay, năm 2009, UBND huyện Hương Khê đã phê duyệt Dự án nói trên cho bà Lê Thị Phương tại Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 và Quyết định cho thuê đất số 3021/QĐ-UBND ngày 4/12/2009. UBND huyện Hương Khê cấp Giấy CNQSD đất cho bà Lê Thị Phương với thời hạn 50 năm.

Dư luận xôn xao việc Chủ trại ngang nhiên xây một biệt thự 'trá hình' trên đất trang trại

Theo dự án phê duyệt, bà Lê Thị Phương được phép xây dựng nhà điều hành và nhà ở công nhân, nhà kho chứa thức ăn, nhà bảo vệ. Năm 2009, sau khi dự án được chấp thuận, bà Phương cho xây dựng nhà cấp 4. Nhưng do đã xuống cấp, nên bà đã đầu tư xây dựng ngôi nhà 2 tầng thuộc phạm vi ranh giới của Dự án, nhằm phục vụ nhà điều hành, nơi ở cho cán bộ, công nhân.

Cánh cổng rất đồ sộ

Tuy nhiên, lý giải trên không "xóa tan" được nghi ngờ của người dân. "Khi biệt thự này xây xong tầng 1, đang hoàn thiện tầng 2 thì chúng tôi viết đơn tố cáo lên chính quyền và họ đã về kiểm tra. Điều đáng nói, công trình này xây xong luôn then cài, cửa chốt, bên trong chỉ có một người đàn ông trông coi. Thực chất trang trại này chỉ trên danh nghĩa thôi, chứ hoạt động không hiệu quả. Chắc chắn thời gian nữa, chủ trại sẽ chuyển về ở nơi biệt thự này cho mà xem", ông D. nói.

... Công trình kiến cố và sang trọng

Phía ngoài cổng treo tấm biển nhà điều hành trang trại chăn nuôi tổng hợp

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Xuân Quyền, Trưởng phòng TN&MT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, bản điều chỉnh quy hoạch của bà Phương được huyện phê duyệt năm 2020. Việc này Sở Xây dựng đã về kiểm tra và kết luận công trình đúng theo thiết kế đã được phê duyệt.

Phía bên trong trang trại

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay sau khi có đơn thư phản ánh, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra và cho kết quả. Về hồ sơ thực hiện dự án: Dự án đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp tại xã Hương Vĩnh do hộ bà Lê Thị Phương làm chủ đầu tư được UBND huyện Hương Khê cho thuê đất tại QĐ 3021, ngày 4/12/2009 và cấp Giấy CNQSD đất số AĐ 404035 ngày 4/12/2009; chấp thuận Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết ngày 20/2/2020 (vị trí quy hoạch tại xóm 3, xã Hương Vĩnh với diện tích theo quy hoạch 31.800 m2).

Mức độ hoành tráng không khác gì một biệt thự

Tuy nhiên không hiểu sao mà Thanh tra Sở Xây dựng cho rằng: công trình nhà điều hành 2 tầng trên được hộ bà Lê Thị Phương xây dựng tuân thủ theo quy hoạch về số tầng cao, chỉ số về mật độ xây dựng và phạm vi ranh giới được cho thuê, theo Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết ngày 20/2/2020 là vị trí quy hoạch tại xóm 3, xã Hương Vĩnh(?). Thực tế công trình nói trên lại nằm tại xóm 1, thôn Thuận Trị, Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh!

Một chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết, công trình nhà 2 tầng sang trọng kia, rõ ràng để làm nhà ở. Nếu xét về thực tế là sai mục đích, nhưng theo quy định của pháp luật thì khái niệm "nhà ở" và "nhà điều hành" còn rất mơ hồ, chưa thể chế rõ, nên một số doanh nghiệp lợi dụng vào khe hở này để trá hình, biến tướng?

Câu trả lời dành cho các ngành chức năng ở Hà Tĩnh.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: Báo Công Luận