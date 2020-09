Hà Tĩnh: Bắt quả tang 13 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Theo thông tin từ Công an huyện Lộc Hà, đêm ngày 11/9/2020, Công an huyện Lộc Hà phối hợp Công an thị trấn Lộc Hà phát hiện tại phòng 301, quán Karaoke Thiên Đường (tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà) có một nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy''.

Quán karaoke Thiên Đường nơi xảy ra vụ việc.

Các đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong quan Karaoke tại thời điểm bị bắt giữ. ảnh CAHT.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng L. (SN 1999, phường Trần Phú); Nguyễn Văn L. (SN 1997), Nguyễn Hoàng A. (SN 1999), Nguyễn Đình H. (SN 1990) cùng ở xã Thạch Hạ; Phạm Ngọc S. (SN 2001, phường Bắc Hà); Đặng Công K. (SN 2001, phường Nguyễn Du); Lê Thị Hồng T., Nguyễn Thị L., Đặng Ngọc L. (đều sinh năm 1999, phường Hà Huy Tập).

Bốn đối tượng còn lại có hộ khẩu tại huyện Thạch Hà gồm: Nguyễn Văn H. (SN 2005), Nguyễn Hữu L. (SN 2003), Nguyễn Thị T. (SN 2002), Nguyễn Thị Thu H. (SN 2000).

Hiện Công an huyện Lộc Hà đang củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra xử lý vụ việc.



Tác giả: Gia Thành - Bùi Trung

Nguồn tin: Pháp Luật Plus