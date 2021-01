Hà Tĩnh: Bắt giữ xe chở gỗ lậu quý hiếm vào lúc nửa đêm

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30, ngày 8/1, tại trục đường liên thôn Đình Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 73C – 115.55 do Nguyễn Văn Lưu, (SN1985), trú tại thôn 1, xã Kim Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đang vận chuyển 16 khúc gỗ (gần 3m3) với nhiều chủng loại và kích thước khác nhau.

Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên nên tổ công tác đã mời lái xe về trụ sở Công an huyện để xử lý.

...

Tại cơ quan Công an, tài xế khai nhận, chở thuê cho một người đàn ông tên Cường ở xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đưa từ Quảng Bình ra Can Lộc để tiêu thụ.

Được biết, số gỗ trên nhằm trong nhóm lâm sản tự nhiên quý hiếm. Hiện, Công an huyện Can Lộc đang phối hợp với cơ quan kiểm lâm làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân Sinh