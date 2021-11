Hà Tĩnh bắt giữ thuyền vận chuyển cát trái phép trên sông Lam

Theo đó, vào khoảng 8h, ngày 10/11, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh và đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Nghi Xuân tuần tra bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống tội phạm giao thông đường thủy trên tuyến sông Lam, phát hiện 1 thuyền do ông Nguyễn Văn Đang, (SN1970), trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) điều khiển đang vận chuyển cát trái phép.

Tổ công tác phát hiện thuyền của ông Nguyễn Văn Đang đang vận chuyển 70m3 cát trái phép

Thời điểm kiểm tra phương tiện đang vận chuyển 70m3 cát.

Làm việc với lực lượng chức năng ông Đang không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: THÀNH SEN

Nguồn tin: Báo Dân Sinh