Hà Tĩnh: Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc

Gần đây nhất, ngày 28/5, tại Trạm thu phí Cầu Rác thuộc địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ xe ô tô tải mang BKS: 34C-07879 do Vũ Văn Dũng (SN 1978) trú tại Đội 6, thôn Đông, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (Hải Dương) điều khiển vận chuyển: 10 bộ điều hòa SHARP, 10 cục nóng, 10 cục lạnh; 2 cuộn dây đồng nặng 75 kg, 2 máy phân tích nước THINK HS 1000 và 5 bóng đèn cao áp ONIS66 có xuất xứ từ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hàng hóa nói trên.

Cùng ngày 28/5, tại kho ký gửi hàng hóa cây xăng Anh Phương, thuộc địa phận xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ 50 chiếc xe đạp có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra chủ hàng là Lê Thị Hải trú tại Khối phố 8 phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hàng hóa trên.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc được phát hiện trên thùng xe ô tô

Trước đó, ngày 26/5 cũng tại địa điểm trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 25 thùng sữa Ensure gồm 750 hộp do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là Nguyễn Thị Thùy không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số hàng trên.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã lập biên bàn tạm giữ tất cả số hàng hóa trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

