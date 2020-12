Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng mua pháo về để chơi dịp Tết Nguyên đán 2021

Ngày 15/12, thông tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công an huyện Hương Khê đã tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh trấn áp với các loại tội phạm. Thành lập các tổ công tác để giải quyết triệt để các vụ việc phát sinh tại cơ sở. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, đam bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng Cao Xuân Thế tại Cơ quan Công an.

Ngày 11/12,Tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Hà Linh tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại xã Hà Linh.

Đến khoảng 19h khi đang tuần tra tại tuyến đường liên xã Hà Linh - Điền Mỹ thuộc địa phận xóm 5 xã Hà Linh huyện Hương Khê phát hiện Cao Xuân Thế sinh năm 1994, trú tại xóm 7 xã Hà Linh, huyện Hương khê tỉnh Hà Tĩnh điều khiển xe mô tô mang BKS 38F9-0149 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe của Cao Xuân Thế có mang theo 1 thùng cattông, bên trong có 6 hộp pháo hoa. Tại cơ quan điều tra, Thế khai nhận mua số pháo trên về để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2021 và tự nguyện giao nộp thêm 1 hộp pháo hoa cho cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưong Khê đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bị can đối với Cao Xuân Thế, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật

