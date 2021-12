Hà Tĩnh: Bắt đối tượng mạo danh cán bộ lừa đảo chiếm đoạt tiền doanh nghiệp đấu thầu

Trưa 17/12, Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lộc Hà bắt giữ Lê Văn Phong (SN 1989), trú tại thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua nguồn tin phản ánh, trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook…) không chính chủ, mạo danh người khác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyến án đấu tranh, triệt phá.

Phong bị bắt giữ tại CQĐT.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 16/12, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Văn Phong về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 56 triệu đồng của anh P.H.T. (SN 1976), là giám đốc của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.



Tại cơ quan công an, Lê Văn Phong khai nhận, Phong đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng sim rác tạo ra các tài khoản mạng xã hội mạo danh một cán bộ thuộc sở, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ đó, đối tượng chủ động liên lạc với một số giám đốc doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để đưa ra những lời hứa hẹn, sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp này trúng các gói thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn