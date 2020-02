Hà Tĩnh: Bắt 3 thanh niên lừa bán khẩu trang trên Facebook

Công an TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt Lê Thanh Minh Quân (18 tuổi), Lê Thanh Phong (24 tuổi) và Lê Minh Tiến (16 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba thanh niên lừa bán khẩu trang trên Facebook. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, lợi dụng tình hình dịch Covid-19, 3 thanh niên quê Quảng Trị lập tài khoản Facebook mang tên Mai Linh Hoàng rồi đăng thông tin bán khẩu trang y tế số lượng lớn với giá thấp.

Ngày 2/2, chị N.T.T (trú TP Hà Tĩnh) liên lạc với Quân qua tài khoản Facebook này rồi thỏa thuận giá mua 740 hộp khẩu trang, mỗi hộp 50 chiếc. Tiến và Phong sau đó vờ làm người bán và tài xế chở hàng, dùng sim rác gọi điện cho "con mồi" yêu cầu chuyển tiền mới giao hàng.

Sau 3 lần chuyển hơn 25 triệu đồng vào tài khoản của nhóm thanh niên song không nhận được hàng, chị T. biết bị lừa nên trình báo công an.

Hơn 2 tuần điều tra, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt 3 thanh niên trên. Để tránh công an phát hiện, 3 thanh niên này đã chuyển số tiền chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản khác ở tỉnh Quảng Trị và Bình Dương trước khi chia nhau tiêu xài.

Tác giả: Phạm Trường

Nguồn tin: zing.vn