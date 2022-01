Hà Tĩnh: Báo động giới trẻ học chế pháo nổ từ mạng xã hội

Lực lượng công an tuyên truyền và ký cam kết thực hiện các quy định về sử dụng pháo và đảm bảo trật tự ATGT tại các trường học.

Lướt mạng tập làm pháo nổ

Tại huyện Can Lộc, thời gian gần đây, lực lượng công an liên tiếp xử lý vi phạm liên quan đến pháo và chất nổ. Người vi phạm là những học sinh.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 2/1, Công an xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc bắt quả tang H.V.T và N.X.T (cùng 14 tuổi, trú xã Tùng Lộc) có hành vi nổ pháo tự chế. Qua đấu tranh thu giữ 0,2 kg bột dùng để chế tạo pháo cùng nguyên liệu và dụng cụ chế tạo pháo.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28/12, Công an thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang P.A.Q (13 tuổi, trú tại tổ dân phố Bắc Mỹ) đang thực hiện hành vi nổ pháo tự chế trái phép.

Quá trình làm rõ, Q khai có pháo để nổ là do P.N.H (13 tuổi, trú tại tổ dân phố Bắc Mỹ) cho. Tại nhà em này, lực lượng công an còn thu giữ thêm 16 quả pháo tự chế, 22 ống quấn đã làm xong chưa có thuốc nổ, 22 ngòi đốt dẫn cháy, 2 gói bột lưu huỳnh và bột KCLO3 là nguyên liệu để sản xuất thuốc nổ.

Cùng ngày, Công an xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc phát hiện Đ.Đ.N (14 tuổi, trú tại thôn Hồng Tân, xã Thiên Lộc) tàng trữ 1 quả pháo tự chế. N khai học trên mạng xã hội cách chế tạo pháo và đặt mua các hóa chất rồi chế tạo pháo. Kiểm tra tại nhà N, công an phát hiện 6 quả pháo đã hoàn thiện và một số hóa chất, dụng cụ dùng để chế tạo pháo.

Tại huyện Kỳ Anh, ngày 16/12/2021 Nguyễn Đức Khánh (sinh năm 2004) và Trần Văn Hải (sinh năm 2005), cả 2 cùng trú tại thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng mang theo 1 bao tải bên trong có chứa 14 quả pháo nổ tự chế có tổng khối lượng 3,06 kg.

Tại cơ quan công an, các em học sinh đều khai nhận đã tìm hiểu trên mạng các video tự chế thuốc nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo ở trên trang mua bán online và đưa về nhà riêng bắt đầu thực hiện các bước tự chế thành pháo nổ. Sau khi đã chế tạo xong, ngoài sử dụng cá nhân, một số học sinh còn đưa đi bán để kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Hiểm họa khó lường

Một số vụ học sinh vi phạm mua bán, chế tạo chất nổ được lực lượng công an phát hiện trong những thời gian qua.



Càng gần dịp Tết Nguyên đán tình trạng chế tạo, tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ, pháo hoa trái phép lại gia tăng và có những diễn biến phức tạp. Điều đáng lo ngại, trong số đó có những em ở độ tuổi học sinh đang theo học tại các trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Tĩnh.

...

Đây không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm rất lớn, đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra trong lúc các em tự chế tạo pháo, gây thương tật nặng, thậm chí là hậu quả chết người.

Một trong số đó là vụ tại nạn thương tâm do pháo nổ xảy ra tại nhà ông N.X.Đ (thôn Hoa Đình, xã Bùi La Nhân, Đức Thọ) vào năm 2019. Dù 3 năm trôi qua, nhưng vụ tai nạn vẫn còn ám ảnh với nhiều người dân tại xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ).

Theo người dân kể lại, sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn tại nhà ông Đ, 6 người trong nhà đều bị bất động, các vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng. Điều không may mắn, khi em Đ.B.L. (SN 2004) đã tử vong do vết thương quá nặng. Theo xác minh, em L. cùng các bạn đã liên hệ qua Facebook để tìm mua các vật liệu chế tạo thuốc nổ rồi lên YouTube xem video hướng dẫn chế tạo và làm theo, dẫn tới sự việc đau lòng.

Công an thu giữ số pháo tự chế cùng các tang vật dùng để chế tạo pháo.



Những hiểm họa từ pháo nổ đã được thông tin trên các phương tiện đại chúng nhưng trào lưu chế tạo thuốc nổ từ các trang mạng trong giới học sinh vẫn tiếp tục tái diễn khi dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.

Để ngăn chặn tình trạng học sinh tự chế tạo pháo, ngoài việc phát hiện xử lý các vụ việc, lực lượng công an Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh về quy định pháp luật nhằm vận động sự vào cuộc của gia đình trong quản lý, kiểm soát con em. Đồng thời, phối hợp với ngành Giáo dục để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp.

Tại TP Hà Tĩnh, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA thành phố Hà Tĩnh) đã thực hiện tuyên truyền trực tiếp và ký cam kết với giáo viên, học sinh, sinh viên tại 50 trường học trên địa bàn về các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Còn tại huyện Lộc Hà, từ ngày 20/12/2021 đến ngày 7/1/2022, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ/11 học sinh chế tạo, mua bán pháo nổ. Phần lớn các em vi phạm đều ở độ tuổi 12 - 14 tuổi.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Chí - Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà, hằng năm, lực lượng công an đã phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, song số lượng vụ việc phát hiện học sinh liên quan đến pháo nổ vẫn không hề giảm.

“Hiện nay, việc tìm mua các nguyên liệu, phương pháp chế tạo pháo nổ vẫn tràn lan trên mạng xã hội. Vì vậy, cần phải có sự kiểm duyệt chặt chẽ những nội dung này để tránh các hệ lụy đáng tiếc như thời gian qua.

Ngoài ra, gia đình cần phải phối hợp cùng nhà trường trong việc theo dõi quản lý, giáo dục con em để không xảy ra những trường hợp vi phạm, hay sự cố đáng tiếc” - Thiếu tá Nguyễn Hữu Chí thông tin.

Tác giả: Phương Hồ



Nguồn tin: Báo GD&TĐ