Hà Tĩnh: Ăn mặc "sexy", 11 nam thanh nữ tú chơi ma túy bay lắc trong khách sạn

Chiều 19/3, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh, đơn vị vừa bắt giữ 11 đối tượng là nam nữ thanh niên đang sử dụng ma túy trong một khách sạn trên địa bàn.

Trước đó, qua quá trình trinh sát, vào khoảng 5h cùng ngày, xác định một nhóm nam nữ thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại một khách sạn trên địa bàn, Công an TP.Hà Tĩnh triển khai lực lượng bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 11 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy dạng katemine.

11 đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Duy Băng (SN 2000, trú tại Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An); Lê Thị Ngọc Ánh (SN 2003, trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An); Trần Thị Thùy Linh (SN 1999, trú tại phường Đội Cung, TP.Vinh, Nghệ An); Phạm Văn Diễn (SN 1989), Phan Huy Hoàng (SN 1984) đều trú tại Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Bảo (SN 1988), Lê Quốc Hoàn (SN 1984), đều trú tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh; Trần Đình Toàn (SN 1984, trú tại Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh); Trần Thị Huyền (SN 1998, trú tại xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh); Phan Văn Đàn (SN 1991 trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh); Hồ Anh Hoàng (SN 1999, trú tại Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ công cụ sử dụng ma túy và một số tang vật có liên quan.

Cơ quan công an đang lấy lời khai của 1 trong số 11 đối tượng bị bắt giữ.

Hiện, ông an TP.Hà Tĩnh đang lập hồ sơ, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin