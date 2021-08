Hà Tĩnh: 10 nhà dân, nhà rơm bỗng dưng bị đốt, cả xóm 'mất ăn mất ngủ'

Nhà chứa rơm của chị Hợi bị kẻ lạ đốt cháy, thiệt hại hàng chục triệu đồng - Ảnh: NGỌC THĂNG

Nhiều hộ dân ở xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang bất an khi liên tiếp bị kẻ xấu đốt nhà rơm, có người bị cháy nhà ở, phải ra chuồng bò ngủ. Công an huyện đã vào cuộc điều tra.

Phản ảnh đến Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Hoa (49 tuổi, trú xóm Hòa Tiến, xã Sơn Tiến) cho biết nhà riêng của bà vừa bị kẻ lạ đốt cháy.

Theo bà Hoa, khoảng 6h sáng 7-8, bà đi chợ bán xôi. Đến 8h30 về thì căn nhà cấp 4 của bà đã cháy rụi, tài sản không còn thứ gì. Không còn nhà, mấy ngày nay bà phải ở tạm trong chuồng bò.

Bà Hoa nói thêm, đây là lần đầu nhà ở của dân trong xã bị đốt vào ban ngày, trước đó chỉ bị đốt nhà chứa rơm vào ban đêm. Bà Hoa ở một mình và khi bà đi vắng thì nhà bị phóng hỏa.

Căn nhà cấp 4 của gia đình bà Hoa bị đốt cháy giữa ban ngày, mọi tài sản bị thiêu rụi - Ảnh: NGỌC THẮNG



"Sáng hôm đó tôi đi chợ về thì nhà đã bốc cháy. Không thể có chuyện xảy ra chập điện, bởi trước khi đi chợ tôi đã tắt nguồn điện. Tôi không biết vì sao kẻ lạ lại đốt nhà tôi. Hiện tại không có nhà tôi phải ở chuồng bò, mượn quạt hàng xóm để ngủ. Mọi tài sản trong nhà đã cháy hết, quần áo tôi chỉ còn bộ trên người. Ước tính thiệt hại gần 20 triệu đồng, tôi mong công an điều tra vụ việc", bà Hoa cho biết.

Sát vách nhà bà Hoa, nhà chứa rơm của chị Đặng Thị Hợi (38 tuổi) cũng bị đốt cháy vào 21h đêm 9-8. Vụ cháy đã thiêu hàng chục con gà và số lượng gỗ chị Hợi mua về chuẩn bị làm nhà, ước tính thiệt hại gần 50 triệu đồng. Rất may, khi nhà rơm bị cháy, 2 con trâu và 2 con dê nhà chị vẫn được an toàn.

Mất nhà, bà Hoa phải ra chuồng bò sống, mượn tạm quạt hàng xóm để ngủ - Ảnh: NGỌC THẮNG



Thời điểm hàng xóm chữa cháy nhà chứa rơm của chị Hợi có phát hiện một chiếc sào dài hơn 5m, một đầu có buộc một nắm giẻ cháy dở và 1 chai nhựa có mùi xăng dầu. Tuy nhiên, khi cần lấy cái giẻ để xác nhận dấu vân tay thì nắm giẻ đã không cánh mà bay.

"Nhà tôi với nhà bà Hoa đều có đặc điểm chung là không có đàn ông, khả năng kẻ gian đã tìm hiểu trước. Đến giờ tôi và những gia đình bị đốt nhà vẫn không biết nguyên nhân. Từ sau vụ cháy nhà tôi, hàng xóm mất ăn mất ngủ, nhiều người phải ngủ ngoài ngõ, người ngủ ngoài chuồng bò", chị Hợi chia sẻ.

Nhiều tài sản của người dân bị kẻ lạ phóng hỏa thiêu rụi - Ảnh: NGỌC THẮNG



Theo một lãnh đạo công an xã Hòa Tiến, chỉ chưa đầy 2 tháng đã có 9 nhà rơm và 1 nhà dân bị đốt.

"Buổi tối công an xã đã cử lực lượng tuần tra, theo dõi. Công an huyện cũng đã thành lập 1 tổ công tác do phó Công an huyện trực tiếp chỉ huy điều tra. Hiện tại, chưa có chứng cứ đủ sức thuyết phục nên chưa khởi tố", nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết.

Tác giả: NGỌC THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ