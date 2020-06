Hà Tĩnh: 1 tháng tổng kiểm soát, xử lý 7.000 trường hợp, phạt 8,1 tỷ đồng

Lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh kiểm soát phương tiện trên QL1



Chiều 15/6, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sau 1 tháng ra quân tổng kiểm soát phương tiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dừng kiểm tra 31.139 phương tiện, lập biên bản vi phạm 7.050 trường hợp (trong đó có 248 xe khách, 119 xe container, 599 ô tô tải, 1.280 ô tô con, 4.739 xe mô tô).

Các lỗi chủ yếu: Vi phạm nồng độ cồn 501 trường hợp, vi phạm tốc độ 618 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 1.227 trường hợp, vi phạm tín hiệu đèn 126 trường hợp, không có giấy phép lái xe 730 trường hợp, quá tải 86 trường hợp.

Tổng số tiền phạt dự kiến trong 1 tháng ra quân tổng kiểm soát lên đến hơn 8,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh còn tạm giữ 1.164 phương tiện, tước GPLX 1.025 trường hợp.

Lực lượng Công an TP Hà Tĩnh kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào TP Hà Tĩnh

Trước đó, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện của Cục CSGT - Bộ Công an, từ ngày 15/5 đến 14/6/2020, Công an Hà Tĩnh chỉ đạo các phòng chức năng, công an các đơn vị, địa phương tập trung kiểm soát giao thông trên các tuyến như: QL1, QL8A, đường Hồ Chí Minh, các tuyến tỉnh lộ, đường đô thị, đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã có tình hình giao thông phức tạp, mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT.

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, chủ động, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ như: cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã, vận chuyển ma túy, hàng cấm, hàng gian lận thương mại, đua xe trái phép...

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: atgt.vn